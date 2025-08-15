愛喝這款健康飲品「中風機率大增」！腎臟醫：女性更明顯

▲許多人覺得果汁是健康飲品，但江守山提醒，根據研究顯示，濃縮果汁若添加糖與防腐劑，將使中風風險提升37％。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

腎臟科醫師江守山引述高威大學研究指出，部分果汁飲料與含糖飲品可能大幅提高中風風險。研究顯示，濃縮果汁若添加糖與防腐劑，會使中風機率增加約 37％，每天飲用兩杯以上，風險甚至倍增，女性影響尤為明顯。專家提醒，雖然許多人以為果汁健康，但並非所有果汁皆安全。

江守山在臉書上表示，鮮榨果汁最有可能帶來益處，但濃縮果汁製成的飲料若含大量糖分與添加劑，反而有害健康。他指出，消費者應警惕市售果汁的製作來源與成分，避免誤以為所有果汁都能提升健康。

除了果汁，碳酸飲料與可樂同樣與中風風險增加有關。研究顯示，每天喝一杯此類飲品者，中風機率增加約22％，若每天喝兩至三杯，風險將更高，提醒民眾適量控制含糖飲料攝取。

江守山最後提到，研究當中也發現，水對於抵消含糖飲料的不良影響有一定幫助。每天喝七杯或更多的水，能有效降低中風風險，有助維持心血管健康。