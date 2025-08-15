　
突變胖又不想吃肉要注意！「沉默殺手」肝癌上門　4徵兆日常自測

▲▼民進黨籍屏東縣前議員劉育豪（右）。（圖／翻攝臉書／劉育豪）

▲民進黨籍屏東縣前議員劉育豪（右）因肝癌病逝。（圖／翻攝臉書／劉育豪）

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東縣前議員劉育豪因肝癌於14日晚間病逝，享年58歲，震撼政壇與親友圈。秀傳醫療體系總院長黃士維表示，肝癌雖然素有「沉默殺手」之稱，但其實身體早已在日常生活中釋放警訊，只是常被忽略。黃士維提醒，民眾若能及早發現這4種常見異狀，有助於及時就醫、提高治癒機會。

黃士維醫師近日於臉書分享，「黃疸」是肝臟異常時最容易察覺的信號。若照鏡子時發現眼白泛黃，或皮膚顏色比平常更為暗黃，甚至連尿液顏色都變深（如呈現茶色或可樂色），即使多喝水也無法改善，就應提高警覺，盡早諮詢醫師。

其次，肝臟問題常會反映在皮膚上。例如「蜘蛛痣」，外觀像紅色小蜘蛛網的血管擴張，常見於胸口、脖子或臉部；「肝掌」則是手掌中央出現異常紅潤，尤其在大拇指根部或小指側特別明顯。此外，鼻翼、臉頰也可能出現毛細血管擴張的紅絲，這些現象都可能與肝臟代謝異常有關。

第三項徵兆是體液分布異常，包括腹部莫名脹大、腰帶突然變緊，下肢水腫（腳踝按壓後會留下明顯凹陷）或體重短期內無故增加超過2公斤。尤其腹水多半發生在晚期，但部分人早期就可能出現輕微水腫。黃士維建議，平時可透過每天量體重、自我記錄來監控變化。

最後，肝癌患者常有全身性症狀，例如長期疲勞、即使充分休息仍覺得無力，食慾明顯下降，對原本愛吃的東西失去興趣，或三個月內在未減肥的情況下體重驟降超過10％，甚至出現發燒與夜間盜汗。特別是B型、C型肝炎帶原者及長期酗酒者，屬於高風險族群，即使沒有症狀也要定期接受檢查。黃士維強調，肝癌若能早期發現，治癒率可高達8成以上。

黃士維醫師呼籲，大家多關注身體細微變化，搭配定期醫療檢查，才能及早防範肝癌威脅。

08/14 全台詐欺最新數據

颱風過後總是菜價飆漲，營養師陳冠蓉也建議，可多吃菇類與芽苗蔬菜，兼顧美味、營養又省錢。她指出，菇類富含多醣體、維生素D與膳食纖維，助免疫、骨骼與減重；芽苗如青花椰苗則含高量蘿蔔硫素、維生素與礦物質，營養密度高且價格穩定。

關鍵字：

肝癌前議員健康肝臟警訊

