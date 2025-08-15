　
大陸 大陸焦點 特派現場

貴州風景區「拿香蕉逗猴子」被狠踹一腳　女遊客跌落山谷

女遊客風景區拿香蕉逗野生猴　下一秒被踹飛跌落山谷

▲女遊客拿香蕉逗弄野生猴，下一秒遭野生猴猛踹，失去平衡跌落山谷。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

文／CTWANT

大陸貴州知名觀光景點黔靈山公園日前發生一起驚悚意外，一名女遊客在風景區內，手拿香蕉逗弄野生猴，沒想到惹怒對方，遭猴子跳起猛踹一腳，她失去平衡後跌落山谷；事後女遊客被救起，腳骨骨折，沒有生命危險。事發畫面曝光後，在網上引發熱議，使更多人關注風景區的安全性。

根據陸媒《九派新聞》報導，12日有一名女遊客前往貴州黔靈山公園風景區，她在山裡看到有野生猴，當下突發奇想拿起香蕉，試著靠近逗弄猴子；怎料，野生猴疑似不滿女遊客的行為，直接跳起來朝女遊客身上猛踹一腳，害她失去平衡摔倒並跌落山谷。

隨後有救援人員趕抵將女遊客救起，不幸中的大幸是，她只是腳骨骨折，沒有生命危險。據了解，黔靈山公園風景區設有安全警示牌，寫著「與猴子保持2、3公尺距離、禁止投餵食物」，且野生猴群行為難以控制，官方呼籲遊客應嚴守規則，自我保護以外也是守護生態平衡。

事發畫面曝光後，引起大陸網友熱烈討論，「女遊客也是很勇敢，跑去招惹野生猴」、「不是有說不能投餵食物，她自作自受啦」、「看起來就女遊客自己想逗弄野生猴啊，被踹活該」；有一些人則批評風景區的做法，「風景區讓野生猴亂跑，不就是給遊客增加受傷風險嗎？」

