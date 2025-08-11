中國抹茶崛起　年產量直追日本搶占全球最大生產國地位

▲中國抹茶崛起，產量逼近日本。（示意圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

在全球日本茶熱潮中，中國正以抹茶主要供應國的姿態提升存在感。中國大陸的茶葉產地貴州省銅仁市，將抹茶打造成地方品牌，並建立量產體系，不僅開拓歐美等海外市場，還將觸角伸向擁有抹茶傳統文化的日本市場。中國官方媒體甚至宣稱，中國已成為「全球最大的抹茶生產國」。

根據日媒《共同通信社》近日報導，銅仁市自稱為「中國抹茶之都」，當地販售各式各樣的抹茶相關產品。在抹茶體驗館「抹香集」工作的員工盧倩表示：「希望將抹茶文化推向全世界。」

當地生產茶葉的「貴茶集團」曾邀請日本專家協助引進技術，並建造了大規模的抹茶生產工廠，聲稱已成功實現量產。根據新華社報導，今年中國的抹茶產量預計將超過5千噸，位居全球前列。

銅仁市政府訂下目標，今年內抹茶原料「碾茶」產量達1,750噸以上，2026年提升至2,200噸以上。根據日本農林水產省數據，2023年日本全國的碾茶產量為4,176噸，若銅仁市計畫達成，規模將達到日本的一半。

報導在日本網友間引發熱議，不少人對此表達擔憂，擔心抹茶將陷入品牌認知危機外，也直言對於中國抹茶的品質與安全存有疑慮，認為中國在製作過程上的講究恐不及日本，憂慮這些低價產品「會不會流入日本，與國產茶葉混雜在一起販售」，更有網友將此視為日本產業根基被動搖的警訊，不滿地表示「傳授技術的專家真是太不負責任了」，認為日本品牌被「搭便車」後，又承受低價競爭，長年累積的品牌價值與市場恐將被驅逐。