　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

▲▼大稻埕煙火成上班族七夕熱門約會景點。（圖／台灣觀光創新協會提供）

▲大稻埕煙火成上班族七夕熱門約會景點。（圖／台灣觀光創新協會提供）

記者周湘芸／台北報導

七夕情人節（8月29日）將至，台灣觀光創新協會與1111人力銀行共同調查，上班族理想的七夕情人節約會活動，以浪漫晚餐占5成以上為大宗，其次為散步看夜景、看煙火等；熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節，各占超過3成最多。

台灣觀光創新協會與1111人力銀行進行《上班族七夕情人節約會調查》，上班族心目中理想的七夕約會活動類型前5名分別為浪漫餐廳晚餐54.1%、散步看夜景／水岸走走29.1%、看煙火24.1%、飯店／汽車旅館獨享兩人時光20.8%，以及逛夜市20.8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於最適合七夕約會的景點／活動前10名則分別為，大稻埕夏日節35%、淡水老街與夕陽32.5%、澎湖花火節30%、北投溫泉／日式小旅行27.5%、陽明山擎天崗／夜景26.6%、台北101觀景台20.8%、貓空纜車16.6%、烏來溫泉15.8%、象山夜景15%及九份老街15%。

調查也發現，男性和女性喜歡的約會活動排名略有不同，女性前5名為淡水老街與夕陽、大稻埕夏日節、陽明山擎天崗／夜景、澎湖花火節及北投溫泉／日式小旅行；男性的前5名則分別為大稻埕夏日節、北投溫泉／日式小旅行、澎湖花火節、淡水老街與夕陽及陽明山擎天崗／夜景。

在消費金額上，理性消費逐漸成趨勢，根據調查，過去不少人認為情人節需要「砸錢」製造驚喜，但今年近7成（67.4%）受訪者的七夕花費預算落在3,000元以內，僅有1成3左右上班族願意花費超過5,000元，整體約會平均預算為2,225元，上班族認為「浪漫感」最重要的來源超過半數來自製造難忘的回憶，送禮／儀式感只占18.3%。

若有時間安排七夕連假小旅行，上班族的首選前5名仍以六都為主，依序為台北、新北、高雄、台南及台中，其後則為花蓮、澎金馬及宜蘭等縣市。

隨著社群平台蓬勃發展、AI興起，上班族在尋找約會靈感的管道也與時俱進。調查顯示，高達86.6%的上班族在尋找約會靈感時會優先選擇社群平台，有5.8%的上班族表示會使用ChatGPT或其他生成式AI工具來規劃約會行程。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，台北市之所以能在眾多城市中脫穎而出，關鍵在於完美結合「多元景點」與「高度便利性」兩大優勢。從陽明山的自然風光、大稻埕的復古街區以及夏日節活動，到信義區的時尚地標，有動靜皆宜的約會選擇，更重要的是建立在便捷的交通網絡之上。

《上班族七夕情人節約會調查》針對全台上班族進行立意抽樣，調查時間2025年7月21日到7月29日，總計回收1,176份。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女內診喊痛！婦產醫回「性生活都這種感覺」　下場曝
第二個墾丁！　YTR飛1地旅遊驚「街上80%台灣人」
蕭亞軒暴瘦！大腿比手臂細　粉絲：連骨頭都看得見
罕見！兄妹爭亡父火化還是土葬　遺體遭「假處分」
快訊／7縣市高溫警示　上看36度
「把我女兒的舌頭咽喉還我」！雙屍驗屍後驚少了器官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

快訊／7縣市高溫警示　上看36度

國中生回家驚見陌生女詭坐客廳...下秒急逃跑！網疑不單純：問爸爸

真空包裝雞胸肉「適合1種菌生長」　內行勸別冷吃：中毒者無法吞嚥

虎航曾開航飛中國！旅遊達人曬票根「這條線穩死」：飛1年就收了

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動：彼此尊重

保時捷業務「逆向超車」被停職了！公司聲明稿曝光

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

快訊／7縣市高溫警示　上看36度

國中生回家驚見陌生女詭坐客廳...下秒急逃跑！網疑不單純：問爸爸

真空包裝雞胸肉「適合1種菌生長」　內行勸別冷吃：中毒者無法吞嚥

虎航曾開航飛中國！旅遊達人曬票根「這條線穩死」：飛1年就收了

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動：彼此尊重

保時捷業務「逆向超車」被停職了！公司聲明稿曝光

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

獨／高雄十全停車之亂！老闆自稱警友闖派出所咆哮　他提7質疑

女「追球」滑跤傷腳踝　鹿野警化身護送員助搭接駁車

陳奕迅罹焦慮症　醫揭「7大症狀」：會假裝是身體病

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

北市貨車司機無照挨罰　竟嗆警「沒錢啦！你開槍打我！」

第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

李燕自創品牌7年…久違回歸螢光幕　「想到已逝父」錄影現場淚崩

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

生活熱門新聞

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

雞腿咬起來怪怪！他見驚悚一幕帶妻掛急診

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

楊柳侵襲率增至62%　防2天強風豪雨

小鋼炮楊柳登陸機率大增　可能發海陸警報

男「肝炎變肝癌」揍醫生　台大醫院發聲

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！相愛10年嫁給初戀

更多熱門

相關新聞

仕高利達「戀愛虎助會」慶七夕　

仕高利達「戀愛虎助會」慶七夕　

夏末不只是啤酒與威士忌的黃金季，8月還有兩場針對不同族群的酒類活動輪番登場。仕高利達蘇格蘭威士忌攜手臺虎精釀，8／9至8／22於臺虎信義舉辦「戀愛虎助會」，以戀愛觀察為主題，結合聯名調酒、情感互動遊戲與DJ派對，為七夕情人節暖身；台北萬豪酒店則在8／30與8／31推出十周年紀念的「時光酒展・珍藏十刻」，集結50大產區的珍稀酒款，以及大師講堂與假日市集讓藏家走逛品飲。

太快就暈船？社群爆紅的「10次約會法則」教你談感情也要慢慢來

太快就暈船？社群爆紅的「10次約會法則」教你談感情也要慢慢來

De Beers傾情呈獻全新七夕廣告大片

De Beers傾情呈獻全新七夕廣告大片

蘭蔻七夕唇膏聯名月老送你過爐紅線

蘭蔻七夕唇膏聯名月老送你過爐紅線

縱谷即時影像大躍進　再增2處升級4K現場收音

縱谷即時影像大躍進　再增2處升級4K現場收音

關鍵字：

七夕約會大稻埕煙火景點

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面