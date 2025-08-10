上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

▲大稻埕煙火成上班族七夕熱門約會景點。（圖／台灣觀光創新協會提供）

記者周湘芸／台北報導

七夕情人節（8月29日）將至，台灣觀光創新協會與1111人力銀行共同調查，上班族理想的七夕情人節約會活動，以浪漫晚餐占5成以上為大宗，其次為散步看夜景、看煙火等；熱門景點則為大稻埕夏日節、淡水老街、澎湖花火節，各占超過3成最多。

台灣觀光創新協會與1111人力銀行進行《上班族七夕情人節約會調查》，上班族心目中理想的七夕約會活動類型前5名分別為浪漫餐廳晚餐54.1%、散步看夜景／水岸走走29.1%、看煙火24.1%、飯店／汽車旅館獨享兩人時光20.8%，以及逛夜市20.8%。

至於最適合七夕約會的景點／活動前10名則分別為，大稻埕夏日節35%、淡水老街與夕陽32.5%、澎湖花火節30%、北投溫泉／日式小旅行27.5%、陽明山擎天崗／夜景26.6%、台北101觀景台20.8%、貓空纜車16.6%、烏來溫泉15.8%、象山夜景15%及九份老街15%。

調查也發現，男性和女性喜歡的約會活動排名略有不同，女性前5名為淡水老街與夕陽、大稻埕夏日節、陽明山擎天崗／夜景、澎湖花火節及北投溫泉／日式小旅行；男性的前5名則分別為大稻埕夏日節、北投溫泉／日式小旅行、澎湖花火節、淡水老街與夕陽及陽明山擎天崗／夜景。

在消費金額上，理性消費逐漸成趨勢，根據調查，過去不少人認為情人節需要「砸錢」製造驚喜，但今年近7成（67.4%）受訪者的七夕花費預算落在3,000元以內，僅有1成3左右上班族願意花費超過5,000元，整體約會平均預算為2,225元，上班族認為「浪漫感」最重要的來源超過半數來自製造難忘的回憶，送禮／儀式感只占18.3%。

若有時間安排七夕連假小旅行，上班族的首選前5名仍以六都為主，依序為台北、新北、高雄、台南及台中，其後則為花蓮、澎金馬及宜蘭等縣市。

隨著社群平台蓬勃發展、AI興起，上班族在尋找約會靈感的管道也與時俱進。調查顯示，高達86.6%的上班族在尋找約會靈感時會優先選擇社群平台，有5.8%的上班族表示會使用ChatGPT或其他生成式AI工具來規劃約會行程。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，台北市之所以能在眾多城市中脫穎而出，關鍵在於完美結合「多元景點」與「高度便利性」兩大優勢。從陽明山的自然風光、大稻埕的復古街區以及夏日節活動，到信義區的時尚地標，有動靜皆宜的約會選擇，更重要的是建立在便捷的交通網絡之上。

《上班族七夕情人節約會調查》針對全台上班族進行立意抽樣，調查時間2025年7月21日到7月29日，總計回收1,176份。

