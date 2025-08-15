　
郵差遭黃花風鈴木砸死！9月移除93棵病株　彰化黃金大道恐消失

▲彰化芬園鄉黃花風鈴木將移除。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化芬園鄉黃花風鈴木將移除。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

全台賞花打卡熱點彰化「黃金大道」恐成絕響！台14線彰南路沿線500棵黃花風鈴木，每逢3、4月盛開時形成綿延1公里的金色花海，近年成為中台灣最夯的賞花秘境。但去年一名郵差執時被倒下的樹木砸死，因此，公路局南投工務段宣布，將於9月1日至26日移除93棵「問題樹木」，地方擔憂這條聞名全台的景觀大道恐消失，芬園鄉長則急喊卡，建議「補植延續黃金廊道」，希望工務段再審慎評估。

南投工務段長廖瑞仕受訪時強調，這些1990年代種植的黃花風鈴木，歷經30年生長已出現潛在危機。工務段特別邀請樹木專家全面體檢，發現有93棵存在「根部支撐力不足」、「結構枝分生不良」等問題，尤其在八卦山強風地帶，遇上極端氣候更容易發生倒塌意外。

▲彰化芬園鄉黃花風鈴木將移除。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化芬園鄉黃花風鈴木緊鄰寶藏寺。（資料圖／彰化縣政府提供）

去年，一名郵務士不幸被倒塌的樹木砸中身亡，讓主管機關南投工務段決心正視問題，今年5月舉辦說明會時，雖有民眾表達保留意願，但多數與會者認同「安全優先」原則。移除工程將採分段施工，每天上午8點半至下午5點作業，減少對交通的衝擊，對象則是已生病無法治癒的株。

「這些樹是芬園人的共同記憶啊！」芬園鄉長林世明激動表示，黃花風鈴木大道已成為地方觀光招牌，突然要移除近五分之一的樹木，恐讓景觀出現斷層。他建議：「與其直接砍除，不如加強病樹養護，或是原地補植新苗，讓黃金廊道能世代延續。」

▲芬園。（圖／記者唐詠絮攝）

▲郵差送信途中遭黃花風鈴木砸死。（圖／ETtoday資料照）

林世明更質疑，過去數十年來樹木都相安無事，為何在單一意外後就決定大規模移除？他強調理解安全考量，但希望主管機關能公開評估標準，並考慮分階段處理，給地方更多參與討論的空間，但據了解南投工務段屆時仍將移除病株。

郵差遭黃花風鈴木砸死！9月移除93棵病株　彰化黃金大道恐消失

彰化黃花風鈴木郵差國賠芬園

