社會 社會焦點 保障人權

告密「載妹子去搭車」…害麻吉跟女友吵翻！抓耙男挨揍提告還敗訴

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲打架示意圖。（圖／Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子北上找蔡姓麻吉喝酒，卻多嘴亂爆料蔡男偷載妹子去搭車，害蔡男跟女友吵到翻，最後陳男指控蔡男對他動粗揍了一頓，氣得提告傷害，法院審理時，兩名在場的同行友人全不挺，法官認為證據不足，判「出手」的蔡姓友人無罪。

判決指出，去年10月31日，陳男從高雄殺到新莊，和蔡姓、謝姓等人邊喝酒邊哈拉，蔡男喝到一半，突然拉著席間一名女子閃人，說是要送她去趕高鐵，但蔡男遲遲未回，陳男就手癢當「抓耙仔」，跑去跟蔡男女友通風報信，害對方瞬間變成「現場審判」，被懷疑偷吃，氣氛急凍，兩人還大吵了一架。

蔡男得知是陳男「告狀」後火大回頭找人理論，雙方爆發衝突。隔天陳男回高雄就醫，診斷出頭部鈍挫傷、腦震盪、腹部鈍挫傷等傷勢，並報警控告蔡男傷害。

法院審理時，蔡男堅稱自己只拉了陳男衣領，沒揍人，在場目擊全程的謝姓友人也作證，雖然看到衝突，但只有3到5秒鐘，沒見到蔡男打人，更尷尬的是，陳男酒量超差，當晚已喝到爛醉，還繼續喝到9點才搭高鐵回高雄，全程沒跟任何人喊痛。

法官認為，雖然陳男有傷，但無法證明是蔡男打的，加上當晚行徑詭異，最後判蔡男無罪，全案可上訴。

