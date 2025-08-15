河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」　粉絲破205萬

▲擁有可愛外表與153公分小隻馬身材的桃乃木香奈。（圖／翻攝X／桃乃木香奈）



網搜小組／劉維榛報導

人氣女優「河北彩伽、七澤米亞」上周才現身台北國際成人展，對於當上三上悠亞的接班人，河北彩伽坦言壓力很大，甚至淚灑現場，讓不少老司機心疼不已。而一名網友驚訝發現，河北彩伽的粉絲數竟不敵桃乃木香奈的205萬追蹤者，引發討論。

一名網友在PTT「Beauty板」轉貼2025上半年，日本女優在X的粉絲排行榜，第一名為日本暗黑女神桃乃木香奈，擁有205萬152粉絲數，也是榜單唯一破200萬的人氣女優；第二名為河北彩伽，她頂著「接棒三上悠亞」頭銜，粉絲數為153萬6949人；第三則是「小隻馬女神」七澤米亞，粉絲數為147萬8447人。

第四至第十名分別為，「空靈美少女」涼森玲夢；本鄉愛；希島愛里；Miru；新有菜；伊藤舞雪；藤森里穗。

▲河北彩伽現身成人展，她穿上性感的白色比基尼。（圖／TRE提供）



▲最強小隻馬七澤米亞特地紮起馬尾。（圖／TRE提供）

文章一出，引來網友熱議「本鄉愛不是都消失快一年了」、「桃乃木整型後我真的不行，竟然還第一」、「青空光和八木奈竟然這麼後面？」「怎麼都老面孔居多」、「青空光在那麼後面哦」、「因為是推特多是累積吧，就像IG追蹤數」。

事實上，AV達人「一劍浣春秋」分析，若不計已退休的AV女優，目前在X平台擁有最多粉絲的現役女優，雖然是自稱「還算現役」的深田詠美，但由於她已長期未有新作，因此桃乃木香奈成為追蹤人數最多且仍固定發片的女優，堪稱業界No.1。不僅在AV界，她的粉絲數量在整個網路世界中也達超級網紅等級。

然而，AV女優的社群流量通常難以轉化為收益，桃乃木香奈此前的活動也多集中於拍片，並未積極將龐大粉絲群變現。

近日桃乃木香奈透過X宣布，已在7月7日開始啟動付費粉絲團計畫。該服務最低入會費為每月1000日圓（約台幣200元），提供會員限定的寫真、影片、電子布告欄及直播內容；另有高額「超級粉絲方案」每月費用1萬日圓（約台幣2000元），除了能觀看直播存檔，還有機會一對一線上與她互動。