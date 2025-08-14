找到遺體也給21萬！　女友懸賞「活人獎80萬」尋登山失蹤男友

▲男友登山失蹤，女友懸賞「活人獎」、「遺體獎」找人 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

雲南梅里雪山再傳失聯事件，兩名大陸登山客在大轉山路線失聯已超過20天，至今生死未卜。李金偉的女友李女士懸賞最高20萬元人民幣（約84萬台幣）尋人。她承諾，「找到活人獎20萬，遺體獎5萬，費用由我個人承擔」，盼望有更多人參與搜救。

陸媒《網易》報導，來自雲南楚雄32歲的李金偉是資深戶外愛好者，與30歲的昆明同伴劉玉湧於7月16日啟程，計畫挑戰梅里雪山大環線。7月23日上午11時許，李金偉曾打電話給女友李女士，提到自己「夢見被泥石流掩埋」，並表示不確定之後是否還有訊號。

當時，李女士囑咐他注意安全後，便再無聯絡。幾乎同一時間，劉玉湧與母親通話後，其手機也隨即關機。李女士表示，「如果我知道這條路線如此危險，我絕不會讓他去。」

為了找到男友，李女士不惜花重金，「最高懸賞20萬元尋找李金偉，『找到活人20萬，遺體5萬，費用由我個人承擔」，同時向外界提供尋人聯絡方式。

據悉，李金偉是雲南楚雄州武定縣人，家中有父母與弟弟。出發前，他結束多年快遞工作，計畫用幾個月時間進行騎行、爬山與徒步活動。這次是他第二次進行「重裝徒步」。

另一名失蹤登山客劉玉湧畢業於雲南交通職業技術學院，自稱是「不想打螺絲的戶外玩家」，主要從事戶外旅拍與約拍業務，具備豐富戶外經驗。其妻程女士透露，丈夫長年活躍於高原和山地，對戶外環境並不陌生，但此次情況仍出乎意料。

▲雲南梅里雪山再傳失聯事件 。（圖／翻攝 網易）

參與搜救的資深驢友「大野」指出，他在8月初接到劉玉湧妻子的求助後，於7日結束搜救，未發現任何蹤跡。他研判，失聯地段可能位於美根通垭口至甲應村之間，該區域無手機訊號，徒步需耗時七八天，地形複雜且海拔高達5000米左右，屬無人區，極少人涉足。

大野透露，搜尋過程中，隊員曾在垭口崖壁下方、橫切路邊及可能滑墜的位置利用無人機搜索，但無所獲。「梅里新外轉大環線全程約230公里，中途只有甲應村一個補給點，難度為頂級。」他坦言，繼續搜索需沿正反方向同時展開，成本極高且人力不足。德欽縣委宣傳部證實，公安與消防部門已介入，全力尋找兩名失聯者。