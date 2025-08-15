台北男缺錢賣SIM卡賺300元　結局倒賠116倍

記者黃翊婷／台北報導

張姓男子因缺錢花用，於是將向電信公司申辦的門號SIM卡，以300元的價格賣給詐騙集團，進而導致一名販售水晶的業者被騙，損失總價值4萬5000元的商品。台北地院法官日前審理之後，依幫助犯詐欺取財罪，判處張男拘役35日，得易科罰金3萬5000元。

▲張男賣SIM卡獲得300元報酬，若他選擇易科罰金，罰金金額相當於賣SIM卡的116倍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，張男偶然透過網路得知有人在收購預付卡，因缺錢花用，於是在2022年6月間前往電信公司申辦行動電話門號預付卡，再以300元的價格把門號SIM卡賣給詐團成員。

詐團成員將收購的SIM卡當作對外詐騙時的聯絡工具，並於2023年3月間主動聯繫一名販售水晶的業者，假裝有意購買水晶，雙方還相約碰面洽談，等到業者上當並交付總價值共4萬5000元的商品之後，再謊稱要把商品拿去鑑定估價，留下1000元訂金便帶著商品離去，沒有再返回，也不回覆訊息。

業者發現受騙，立刻向警方報案，警方很快就循線查到張男。對於販賣SIM卡給詐團一事，張男坦承不諱。

台北地院法官認為，張男提供行動電話門號幫助詐團，導致業者受有財產損害，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，但並未賠償業者所受的損害，最終依幫助犯詐欺取財罪，判處他拘役35日，得易科罰金3萬5000元，全案仍可上訴。