愛人David香港洽公住院…求匯34萬救命！　屏東婦遭警攔阻清醒了

▲內埔警分局員警阻止陳女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

47歲陳姓婦人日前透過Line認識自稱「David」的男子，雙方互動一段時間後，對方以在香港洽公突感不適住院為由，要求匯款新台幣34萬多元。內埔警方得知立即識破是假交友詐騙，耐心勸說後成功阻詐。

內埔警分局內埔所所長陳建維、偵查隊偵查佐蔡松穎、宗豫賢，日前接獲華南銀行內埔分行王姓行員通報，有民眾遭到詐騙。

員警到場後查知，47歲陳姓婦人日前在Line上認識名為David的男子。經聯繫交往一段期間後，某日David向陳女表示，他到香港洽公，途中身體不適住院，需金錢應急，請陳女借他8萬9,000元港幣(約新臺幣34萬多)，並匯款至其香港恆生銀行帳戶。

警方聽完她講後即確認是典型的假交友詐騙手法，詐騙集團會先假意與被害人聊天交友，一段時間後就會藉故借錢。經警方耐心解釋後，陳女終於打消匯款念頭，並對警方幫忙不斷道謝。

分局長江世宏表示，假交友詐騙手法已行之有年，歹徒常以交友為由，先使被害人放下戒心，之後假藉愛情或投資，需要金錢救急等手法行騙，尤其鎖定獨居民眾或長者等，民眾若遇到類似情形，請提高警覺，切勿輕信陌生人要求，提供個資或金錢，若接到可疑電話請立即撥打110或165 諮詢。