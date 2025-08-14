被騙數十萬！他急找律師幫討回...結果慘了：跟我遇到的一模一樣

▲原PO想要追回自己的錢，不料卻再次受騙。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「原本以為找到救命稻草！」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人前陣子上網交友，不料卻落入愛情騙子的陷阱，被騙了數十萬元，清醒過來的他實在不甘，因此報案後也決定自救，上網找律師幫忙追回錢，不料他卻再次受騙。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「假律師助追贓款？ 竟陷二次詐騙」為標題分享案例，當事人前陣子因為生活煩悶，所以上網交友，想認識不同圈子的朋友，不料卻落入愛情騙子設下的陷阱，不僅錯付真心，還損失數十萬元的辛苦錢，「儘管後來醒悟過來並報警處理，但是內心真的充滿不甘！」

因此，當事人報案後，決定自救，他不斷在網路上找管道，想找人協助處理詐騙款項，「某天，在中國搜尋網站『百度』看到1則廣告，聲稱有律師專門處理詐騙損失追回，讓原本萬念俱灰的我，彷彿看到一絲曙光，立刻加了對方的微信」。

對方自稱是律師，在聽了當事人的受騙狀況後，掛保證可以處理，且能追回大部分的受騙金額，不過，「必須預先支付1筆律師費訂金，律師事務所就向檢警調閱資料、啟動調查程序。」當事人聽從指示，轉了人民幣數千元過去。

當事人坦言，他當下一度遲疑，但因為對方勸他不要因小失大，還說後續追回的詐騙贓款遠超過這些錢，因此他轉念一想，覺得有點道理，才會轉錢過去。當事人透露，「對方確認收到訂金後，我向對方詢問追查內容，對方聲稱可簽署1份委任契約來保障我的權益，於是我們又在線上簽了合約書，並再刷卡支付簽約金額與剩餘費用，心想這下應該能安心等候好消息了」。

只是沒想到幾天過去，當事人卻遲遲等不到對方回報進度，當他覺得有些奇怪，便上網進一步查詢，豈料這才發現，原來這種「『幫你追回詐騙款』的律師服務，很多都是假的！查看詐騙手法，跟我遇到的一模一樣啊！」他也感嘆，「原本以為找到救命稻草，結果那根稻草卻是另一條來自深淵的繩索，再次把我拉進另一個詐騙陷阱」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、 向律師詢求法律協助，應親往律師事務所而不要透過社群媒體洽詢。



2、 查詢律師執業資格，請透過「法務部律師查詢系統」查驗。



3、 任何承諾「保證追回」、「百分百成功」的話術，都是詐騙。



4、 被害人要警惕二次詐騙，可撥打165專線或洽當地警方諮詢確認。