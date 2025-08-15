　
國際

55歲台女魂斷「神社平交道」　目擊者還原：她誤判方向

55歲台灣遊客在陶山神社內的平交道上，遭列車撞上身亡。（圖／翻攝自X／＠rkbnews4ch）

▲55歲台灣遊客在陶山神社內的平交道上，遭列車撞上身亡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本佐賀縣有田町13日中午發生一起死亡事故，一名55歲台灣籍女性在參觀「陶山神社」時，闖入平交道遭列車撞擊，送醫搶救約1個半小時後不治，死因為心臟破裂。事故發生時列車為2節編組，車上約40名乘客與乘務員均無受傷。

佐賀縣警方表示，死者與兩名友人以觀光為目的來日，該平交道鄰近陶山神社，因列車會從鳥居旁通過而成為國內外知名拍攝景點。調查顯示，女子當時疑似在平交道內使用手機拍照，未注意警報聲與列車接近，從後方遭撞擊。事發當時警報器運作正常並已發出聲響。

據《讀賣新聞》報導，事故地點雖裝設警報器，但未設遮斷欄杆。陶山神社宮司宮田胤臣接受《KBC》訪問時表示，女子看似正準備拍照，但她的視線一直望向反方向，推測可能誤判火車行進方向。

JR九州指出，事故造成上下行共14班列車停駛，影響約1000名乘客，JR佐世保線部分路段停駛約兩個半小時。日本運輸安全委員會已將此案列為「平交道障礙事故」，並於14日下午派員展開現場調查，以釐清事故原因與細節。

事實上，日本部分神社的社境範圍會跨越鐵路平交道，陶山神社即是其中之一。該平交道設於通往本殿的階梯途中，不僅是當地著名景點，也是許多旅客的熱門拍攝地點。

台女闖日平交道遭撞死　神社還原：「折返拍照」誤判方向

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

