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一年跌倒5次！獨居長者居家安全亮紅燈　意外恐成致命危機

▲弘道老人福利基金會提供。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲張爺爺現在如廁有扶手可拉，降低跌倒風險。（圖／弘道老人福利基金會提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

台灣正以驚人速度邁向超高齡社會！根據內政部統計，台灣65歲以上長者數量已突破455萬人，占總人口的近2成（19.48%），這意味著每5人中就有1位長者。其中，「獨居老人」成為了社會中最隱形的高風險族群——他們缺乏足夠的生活照護與緊急支援，使得每一個小小的意外，都可能變成致命危機。

根據衛福部統計，平均每6位長者就有1人在1年內發生跌倒，而「跌倒」是長者意外傷害死亡的第二大原因，僅次於交通事故。隨著年齡增長，骨骼變脆、平衡感下降等因素，使長者在日常活動中更易跌倒。若家中無人同住、無警報裝置或扶手協助，跌倒後可能會導致致命性骨折、腦部損傷，甚至因無法及時送醫而喪命。

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除了跌倒，「居家火災」也是長者面臨的重大威脅。根據消防署資料，65歲以上長者在火災中死亡的比例高達42.1%，為所有年齡層之最。常見原因包括反應遲緩、行動不便，以及延長線老舊、電器短路、忘記關閉爐火等隱患。這些看似微不足道的問題，卻可能成為致命隱患。

72歲的張爺爺便是真實寫照。張爺爺患有糖尿病、高血壓及攝護腺疾病，這使得他經常感到頭暈。去年，他在家中跌倒了5次，有時半夜如廁途中不慎失足，或起床時因頭暈從床上滾落地板。每次跌倒，他都因為家中無人協助，痛得無法動彈，必須等到疼痛稍微緩解後，才能慢慢爬起來。其中有一次，張爺爺在浴室跌倒，竟然在地上躺了整整1小時才勉強忍痛起身。

▲弘道老人福利基金會提供。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲專業師傅到府評估環境及張爺爺的使用習慣，進行扶手安裝。

幸好，張爺爺的情況在弘道社工的協助下發生了改變。社工透過「臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫」進行居家訪查後，立即安排專業師傅為他家中安裝扶手，根據爺爺起床與如廁動線進行客製設置，並持續追蹤改善狀況。

除了扶手，弘道也會根據長者需求，協助裝設緊急求救系統，包括主機與隨身按鈕，藉由通訊系統與24小時監控中心連線，當長者發生跌倒或突發狀況時，只需按下按鈕，系統便會迅速通報家屬或當地派出所進行協助，大幅提高長者在自宅中的安全性。

▲弘道老人福利基金會提供。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲弘道社工會在訪視時進行防跌防災宣導。

截至2025年5月底，台中市獨居長者數量達5,681人，其中弘道台中服務處負責的第四區（東、西、南、北、中、西屯、南屯區）就有2,001人，占全市老年人口的35%。弘道台中服務處處長陳國慶表示：「家應該是讓人最安心的地方。」通過社工登門訪視，針對長輩的不同狀況與需求進行分級，協助媒合各項服務，並拜訪社區的里長、志工，共同建置社會資源與安全網，希望讓高齡長輩即使是獨居也能在地安老。

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