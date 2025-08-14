　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：退將、公務員禁止參加中共「九三閱兵」　最重剝奪退休俸

▲▼中國閱兵。（圖／CFP）

▲中共將在天安門舉行閱兵。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／台北報導

中共將於9月3日在天安門舉行抗戰勝利80周年閱兵，並廣邀各界人士參與。陸委會14日宣布，禁止中央與地方政府人員、退役將領，曾任國防、外交、大陸事務與國安機關政務副首長以上人員出席及參與相關活動，違者將處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

陸委會表示，禁止各級政府（含所屬單位）人員參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動；地方政府不應核准所屬人員參加前揭活動。

陸委會指出，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長以上人員或少將以上人員，或情報機關首長等指標性人員，不得參與中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

陸委會強調，如有違反者，主管機關將依據兩岸條例第9條之3及第91條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

▲大陸「93閱兵」殲10戰機梯隊。（圖／CFP）

陸委會呼籲，全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

陸委會說，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為（如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等），主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

陸委會還說，紀念抗戰勝利是為了凸顯「和平」的重要性，對於一再聲稱決不放棄對台使用武力及對外擴張的北京當局而言，值得各方警惕。

陸委會並提到，為彰顯「反侵略」之抗戰精神與價值，並賦予其時代意義，國防部、退輔會等中央政府機關，將陸續舉辦對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，邀請退役老兵與國內、外各界人士參與，也歡迎國人踴躍參加，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

內政部近日預告修正辦法，擬要求申請在台定居的大陸人士繳交放棄大陸護照證明，而實務上可能遇到「剪護照」情況。對此，大陸國台辦表示，對於故意損毀大陸護照的有關組織和個人，「我們將依法追究其法律責任」。

反駁梁文傑「抗戰毫無貢獻」說　國台辦：共產黨是「中流砥柱」

天安門「抗戰勝利閱兵」彩排　2.2萬人參與

九三閱兵首場演練登場！　北京封控核心街道成「警戒區」

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人

