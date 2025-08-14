陸委會：退將、公務員禁止參加中共「九三閱兵」　最重剝奪退休俸

▲中共將在天安門舉行閱兵。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

中共將於9月3日在天安門舉行抗戰勝利80周年閱兵，並廣邀各界人士參與。陸委會14日宣布，禁止中央與地方政府人員、退役將領，曾任國防、外交、大陸事務與國安機關政務副首長以上人員出席及參與相關活動，違者將處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

陸委會表示，禁止各級政府（含所屬單位）人員參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動；地方政府不應核准所屬人員參加前揭活動。

陸委會指出，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長以上人員或少將以上人員，或情報機關首長等指標性人員，不得參與中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

陸委會強調，如有違反者，主管機關將依據兩岸條例第9條之3及第91條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

陸委會呼籲，全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

陸委會說，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為（如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等），主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

陸委會還說，紀念抗戰勝利是為了凸顯「和平」的重要性，對於一再聲稱決不放棄對台使用武力及對外擴張的北京當局而言，值得各方警惕。

陸委會並提到，為彰顯「反侵略」之抗戰精神與價值，並賦予其時代意義，國防部、退輔會等中央政府機關，將陸續舉辦對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，邀請退役老兵與國內、外各界人士參與，也歡迎國人踴躍參加，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

