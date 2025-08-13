申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

內政部近日預告修正辦法，擬要求申請在台定居的大陸人士繳交放棄大陸護照證明，而實務上可能遇到「剪護照」情況。對此，大陸國台辦表示，對於故意損毀大陸護照的有關組織和個人，「我們將依法追究其法律責任」。

我內政部預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，規定未來大陸人士申請在台定居，除提供「喪失大陸戶籍證明公證書」外，還需繳附「未申領持用或已經放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日於例行記者會上表示，有關限制大陸居民赴台定居的修正公告，「是民進黨當局打壓迫害兩岸婚姻群體的又一惡行，我們對此強烈譴責、堅決反對」。

朱鳳蓮表示，中華人民共和國護照受到法律嚴格保護，任何組織或者個人不得偽造、變造、轉讓、故意損毀或者非法扣押護照。「對於故意損毀中華人民共和國護照的有關組織和個人，我們將依法追究其法律責任。」

另一方面，內政部長劉世芳11日表示，站在中華民國政府角色上面，「我們是承認中華人民共和國的」，她後續改口，維持現狀是台灣最大共識，希望台灣公民能按照《國籍法》限制，服公職時要對單一國家，也就是中華民國效忠。

朱鳳蓮稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的台海現狀。台灣從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。」

朱鳳蓮批評，「民進黨當局罔顧歷史，歪曲事實，一再兜售兩岸『互不隸屬』的謬論、謊言，只會加劇台海形勢緊張，只會破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災禍」，「任何人任何勢力都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分的事實，都阻擋不了祖國必然統一的大勢。」