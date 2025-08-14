　
大陸 大陸焦點 特派現場

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　1991年中日聯隊慘劇讓人發毛

記者任以芳／綜合報導

大陸雲南梅里雪山再傳登山客失聯事件，家屬甚至懸賞「活人獎與遺體獎」，盼望找回兩名失蹤的親人。回顧這座被藏族人稱為「卡瓦格博」的聖山，不僅是藏傳佛教朝聖之地，更因其神秘莫測與兇險的地形，被冠以「不眠山」之名。自1990年中日聯合登山隊遭遇雪崩、17人全數罹難後，大陸官方明令禁止任何人攀登主峰。三十多年過去，關於山精、鬼怪、靈異徵兆的傳說從未間斷，依然吸引探險客鋌而走險，最終失蹤在這片終年積雪的禁地。

陸媒《網易》報導，來自雲南楚雄32歲的李金偉是資深戶外愛好者，與30歲的昆明同伴劉玉湧於7月16日啟程，計畫挑戰梅里雪山大環線。7月23日上午11時許，李金偉曾打電話給女友李女士，提到自己「夢見被泥石流掩埋」，並表示不確定之後是否還有訊號。

隨後，李金偉與同行夥伴，雙雙失蹤多日。為了找到男友，李女士不惜花重金，「懸賞最高『活人獎』20萬元人民幣（約84萬台幣），『遺體獎』5萬（台幣約21萬），盼望有更多人參與搜救。

經過十多天搜救，參與搜救的資深驢友「大野」指出，兩名登山客失聯地段可能位於美根通垭口至甲應村之間，該區域無手機訊號，徒步需耗時七八天，地形複雜且海拔高達5000米左右，屬無人區，極少人涉足。

▲▼ 雲南、梅里雪山、中日聯隊、雪崩 。（圖／翻攝 百度）

▲ 雲南梅里雪山的「神秘致命美」讓登山客難以征服。（圖／翻攝 百度）

回顧梅里雪山主峰卡瓦格博高達6740公尺，因地質結構脆弱、氣候極端，至今未有任何人成功登頂，被譽為「人類禁地」。當地藏民視其為神靈化身，相信擅自攀登會觸犯山神，招致天譴。

在當地藏族同胞的心中，梅里雪山遠非一座普通山峰，他們滿懷深情地將其暱稱為「阿尼卡瓦格博」，他們視這座山為信仰的象徵，亦將其視為心中最為神聖的聖地。

村裡老人回憶，最可怕的就是1991年1月3日中日登山聯隊的慘痛惡夢，當時一共17名精英登山者在卡瓦格博北坡發起衝頂行動。天色未亮時，山區突起狂風，溫度驟降至零下40度，隨之而來的，是一聲宛如天地斷裂的轟鳴——數千噸雪塊從山巔傾瀉而下，吞沒了整個營地。

搜救人員事後回憶，那片雪原彷彿被一瞬間抹平，連帳篷骨架都被壓成粉末。當他們徒手在雪層中挖掘時，陸續找到被冰封的遺體，有人雙手緊扣繩索，指節已被凍裂；有人還背著相機，鏡頭對準主峰方向，似乎在最後一刻試圖留下影像。最令人毛骨悚然的是，幾名隊員的面部表情被凍結在極度驚恐的瞬間，眼神直視遠方，彷彿看見了什麼不可言說的東西。

▲▼ 雲南、梅里雪山、中日聯隊、雪崩 。（圖／翻攝 百度）

▲大陸網站流傳中日登山聯隊出發前合照 。（圖／翻攝 百度）

該起事件迄今為止發生的世界第二大山難（僅次於1990年列寧峰山難）。此次山難中有包括中方6人、日方11人在內共計17人遇難。

慘劇發生，大陸與西藏自治區政府聯合頒布禁令，嚴禁任何人攀登卡瓦格博主峰。然而，當地藏族長老卻說，山神早已警告外人不得擅闖，違者將永遠留在雪山之中，可惜當年中日聯隊沒有相信。甚至有搜救隊員私下透露，在搜救現場曾聽到風聲中夾雜低語，像有人在呼喚名字。

多年來，雖有零星探險客私自進入，不是失蹤、就是被迫撤退。坊間更流傳「梅里雪山的夜晚沒有真正的寧靜」，有人聲、有人影，卻永遠不知來源，因此有「不眠山」的稱號，除了源自山難頻繁，當地人更相信山中有永遠不會沉睡的靈魂。

除了山難史，梅里雪山還盛傳著「山精鬼怪」的傳說。據說在雪山深處，夜裡能聽到低沉的鼓聲與吟唱，彷彿是山神召喚亡魂的儀式；也有人聲稱在雪霧中見到半人半獸的黑影，悄無聲息地跟隨登山者，直到對方徹底迷失方向。多年來，不少探險者回憶，在進入海拔4500公尺以上時，會莫名感到頭暈、耳鳴，甚至聽見用陌生語言呼喚自己的聲音。

雖然這些故事無法被科學驗證，卻在當地代代相傳，甚至成了禁止攀登的另一層心理屏障。儘管當地德欽縣應急管理部門再次呼籲，梅里雪山區域氣候變化無常，地形極端危險，任何私自進入的行為，都是對生命的極大不負責任。

