政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些　轟：不接受大惡罷全民買單

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院會14日會通過「114年度中央政府總預算追加預算案追加預算案」、《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案，民眾黨立法院黨團表示，會支持原住民保留地禁伐補償、提升國軍待遇及重啟核三公投相關預算，但絕不接受大惡罷要全民買單；此外，行政院剋扣636億地方縣市政府一般性補助款，立法院已於本年通過決議要求立即足額撥付，行政院無視立法院決議，迫使地方縣市政府需被強加於不合理的追加預算案，本黨團要表達最強烈的譴責，呼籲不應再繼續拖延，即刻足額撥付。

民眾黨團14日表示，行政院提出的878.4億追加預算案，除「原住民保留地禁伐補償」（23.7億）、「提升國軍待遇」（59.5億）及重啟核三公投（11.4億）是與人民切生相關的預算，本黨團會表示支持以外，其餘各部會包山包海的追加，如監察院8600萬、內政部多項浮濫編列計畫、文化部捐助中央通訊社營運等補助，過去立法院乃是基於監督的職權依法刪除，卓榮泰政府卻趁機藉地方補助款為由夾帶於追加預算中，根本不符合追加預算之原則，本黨團將於審議時嚴審，絕不容一絲浪費。此外，民進黨所發動的大惡罷如果要全民買單，本黨團絕不接受。

民眾黨團說，至於行政院剋扣地方縣市政府一般性補助款（636億），立法院已於本年通過決議要求立即足額撥付一般性補助款，行政院無視立法院決議，執意操弄弱弱相殘，迫使地方縣市政府需被強加於不合理的追加預算案之下，本黨團要表達最強烈的譴責，並呼籲行政院不應再繼續拖延，即刻足額撥付。

民眾黨團表示，另外特別條例的修正要擴大預算規模至5900億，針對「加強弱勢照顧與關懷」和「發放現金作業」是人民所需，黨團將予以支持；至於「強化電力系統」，在災後重建條例已在其中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。倘行政院是真心要面對台電的財務缺口問題，最佳解決方式就是支持823核三延役公投，讓人民知道政府的決心，否則終將無法獲人民支持。