政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些　轟：不接受大惡罷全民買單

記者蘇晏男／台北報導
針對行政院會14日會通過「114年度中央政府總預算追加預算案追加預算案」、《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案，民眾黨立法院黨團表示，會支持原住民保留地禁伐補償、提升國軍待遇及重啟核三公投相關預算，但絕不接受大惡罷要全民買單；此外，行政院剋扣636億地方縣市政府一般性補助款，立法院已於本年通過決議要求立即足額撥付，行政院無視立法院決議，迫使地方縣市政府需被強加於不合理的追加預算案，本黨團要表達最強烈的譴責，呼籲不應再繼續拖延，即刻足額撥付。
民眾黨團14日表示，行政院提出的878.4億追加預算案，除「原住民保留地禁伐補償」（23.7億）、「提升國軍待遇」（59.5億）及重啟核三公投（11.4億）是與人民切生相關的預算，本黨團會表示支持以外，其餘各部會包山包海的追加，如監察院8600萬、內政部多項浮濫編列計畫、文化部捐助中央通訊社營運等補助，過去立法院乃是基於監督的職權依法刪除，卓榮泰政府卻趁機藉地方補助款為由夾帶於追加預算中，根本不符合追加預算之原則，本黨團將於審議時嚴審，絕不容一絲浪費。此外，民進黨所發動的大惡罷如果要全民買單，本黨團絕不接受。
民眾黨團說，至於行政院剋扣地方縣市政府一般性補助款（636億），立法院已於本年通過決議要求立即足額撥付一般性補助款，行政院無視立法院決議，執意操弄弱弱相殘，迫使地方縣市政府需被強加於不合理的追加預算案之下，本黨團要表達最強烈的譴責，並呼籲行政院不應再繼續拖延，即刻足額撥付。
民眾黨團表示，另外特別條例的修正要擴大預算規模至5900億，針對「加強弱勢照顧與關懷」和「發放現金作業」是人民所需，黨團將予以支持；至於「強化電力系統」，在災後重建條例已在其中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。倘行政院是真心要面對台電的財務缺口問題，最佳解決方式就是支持823核三延役公投，讓人民知道政府的決心，否則終將無法獲人民支持。
|追加預算項目名稱
|經費（億元）
|歲出總計
|878.4
|原住民族委員會補助原住民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補償計畫
|23.7
|直轄市及縣市政府一般性補助款
|636
|各機關推行各項施政計畫確有實際需要數
|132.8
|經濟部主管備援調度幹管工程、降低漏水率、中央管流域整體改善與調適、水災智慧防災第二期
|30.1
|內政部主管生活圈道路交通系統建設、市區道路、替代役役男基礎訓練、國家公園經營管理
|28.8
|數位發展部主管數位創新研發、軍民通用資安技術研發補助、安全第三地雲端5G核心網路
|12.8
|農業部主管整體性治山防災、大規模崩塌及不安定土砂防減災
|10.9
|國防部主管各營區維運、專業訓練、招募宣導、營舍設施改建、資安園區中長程計畫
|10.4
|外交部主管加強雙邊及多邊合作、國際救助重建、訪賓接待
|10.1
|海洋委員會主管艦隊勤務籌建、海巡艦艇前瞻發展、艦船艇歲修
|9.1
|衛生福利部主管急性傳染病流行風險監控與管理第四期計畫
|4.2
|文化部主管國立中正紀念堂管理處營運、中央通訊社營運
|2.8
|國立故宮博物院新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫
|1.8
|國防部及海洋委員會調增軍職人員各項勤務加給
|59.5
|外交部厚實外交執行量能及加速推動拓邦、鞏固邦交
|11
|中央選舉委員會辦理第11屆立法委員罷免案及全國性公民投票
|15.4
