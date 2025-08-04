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受損光電板「清不完」還污染！嘉義2滯洪池違規被罰200萬

▲▼ 嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

▲嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

受7月初丹娜絲颱風侵襲影響，嘉義縣多處水面型太陽能光電設施受損。環境部長彭啓明曾於7月底表示，風災造成的受損光電板應於8月1日前完成清理，否則將依法開罰。然而，嘉義縣鹿草鄉荷包嶼與義竹鄉新庄兩座滯洪池，至今仍有大量廢棄光電板未妥善處理，嘉義縣環保局今（4日）依《廢棄物清理法》，對營運廠商分別開罰100萬元，共計200萬元，並限期8月10日前完成改善，否則將再次告發。

經南區環境管理中心與嘉義縣環保局查察發現，兩座滯洪池均存在多項違規情形。荷包嶼滯洪池內，清運過程未記錄光電板清除數量、車號等資料，部分損壞模組堆置於露天貯存區，未標示廢棄物名稱，也未設置防止雨水滲透污染設備，甚至有廢棄物散落至周邊大排與產業道路。新庄滯洪池亦有類似問題，除清運紀錄不全外，頻繁進出的載運大貨車更將泥土與廢棄物夾帶污染道路與排水系統。

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▲▼ 嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

環境部1日再度會同嘉義縣、台南市環保局，針對南部8處光電案場進行清除進度查核。雖然多數業者已動員人力、物力展開清理作業，但新庄與荷包嶼案場的廢棄光電板仍堆置於滯洪池邊坡，且貯存地點未保持整潔，缺乏防滲漏設施，導致污染風險升高。環保單位因此要求地方環保局依法裁處。

為確保環境安全，環境部不僅要求廠商限期完成清理，也主動協助進行現場監測。7月間針對嘉義、台南4處災損光電場域進行的重金屬檢測結果均未超過基準值，但相關單位仍會持續追蹤監控周邊水體變化，以防環境污染擴大。

環境部長彭啓明罕見動怒表示，部分廠商明知有責任仍拖延不清理，將不排除祭出最高300萬元罰鍰。嘉義縣環保局也重申，相關光電案場必須於8月10日前全面改善清理措施，否則將依法加重處分，持續追究責任。

▲▼ 嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

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