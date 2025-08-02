車道縮減自小客「開進慢車道」挨罰600　她提告抗罰被法官打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

詹姓女子113年4月9日上午，駕駛自小客車行經忠孝路與信義路口時，遇車道縮減卻未即時改道，導致車子駛進慢車道，遭民眾檢舉並被警方裁罰600元。詹女不服，提起行政訴訟，主張自己並未違規，但經法院審理後認定違規事實明確，駁回詹女之訴。

詹女在訴狀中表示，當時其行駛在外側車道直行，並未超車，也未使用機慢車道。她指出，檢舉人行駛於內側車道，並疑似準備左轉減速，她則照常直行通過，並無任何危險或違規行為。且在通過路口時因對方突然改變行進方向，加速逼近，她才加快速度通過，屬於合理避讓，請求撤銷裁罰。

對此，警方與交通裁決機關則表示，案發路段前已設有「警8」標誌，並明確提示「前方100公尺右道終止」，詹女應提前減速並禮讓左側直行車先行。然而，根據行車記錄器畫面顯示，詹女未依規定切入內側車道，反而持續行駛於右側，超越直行車後才駛入主車道，屬違規使用機慢車道超車行為，依法開罰無誤。

法院審酌雙方說詞與影像資料後指出，現場道路確有明顯縮減標誌，且詹女行為已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第4款規定。雖詹女非出於故意，但身為領有駕照的駕駛人，應注意車道縮減與讓車規則，此行為已構成過失，依法應受裁罰。原處分並無違誤，判詹女敗訴。