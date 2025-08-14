台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

▲台南市勞工局推動「勞僱安心計畫」，專業團隊到宅指導外籍看護工照護技能，提升家庭照護品質。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓外籍看護工能安心在台南工作，同時提升被照護者的生活品質，台南市勞工局持續推動家庭類「勞僱安心計畫」，市長黃偉哲表示，計畫由專業團隊到宅提供實務指導與溝通協助，讓照護服務更貼近家庭需求。

今年由齡活股份有限公司附設新北市私立齡活居家長照機構承辦，預計服務100個家庭，全程免費，家中聘有外籍看護工的家庭都可報名。

勞工局王鑫基局長指出，「勞僱安心計畫」會先由專業人員至家庭進行事前評估，了解被照護人疾病史、身體狀況，及移工照護技能與家庭需求。依據評估結果，團隊會量身訂製個別化訓練，由護理師與翻譯到宅指導，協助移工掌握正確照護技能，幫助家庭解決實際照護挑戰。

承辦單位表示，課程內容多元且實用，涵蓋八大訓練：翻身與移位、飲食照護技巧、排泄與潔身、失智症照護、肢體關節活動與自立支援、復能運動、進食安全與預防嗆咳，同時提供居家健康管理諮詢與長照資源連結服務，強化移工照護技能，提升整體照護品質。

受服務家庭陳小姐分享，家中高齡母親長期臥床，雖有外籍看護工細心照顧，但部分技巧仍不熟練。「參加計畫後，專業團隊教會我們正確翻身、移位及進食方法，也讓家人知道如何配合照護，媽媽的狀況穩定多了，看護工也更有信心。」她感謝市府推動計畫，不僅提升照護品質，也減輕家庭壓力。

王鑫基局長補充，本計畫只要外籍看護工工作地或實際居住於台南市皆可報名，且全程免費。相關資訊可洽齡活股份有限公司附設新北市私立齡活居家長照機構（電話02-66057266#88蔡小姐）或台南市勞工局（電話06-2951052張小姐）。