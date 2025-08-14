　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

▲台南市勞工局推動「勞僱安心計畫」，專業團隊到宅指導外籍看護工照護技能，提升家庭照護品質。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局推動「勞僱安心計畫」，專業團隊到宅指導外籍看護工照護技能，提升家庭照護品質。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓外籍看護工能安心在台南工作，同時提升被照護者的生活品質，台南市勞工局持續推動家庭類「勞僱安心計畫」，市長黃偉哲表示，計畫由專業團隊到宅提供實務指導與溝通協助，讓照護服務更貼近家庭需求。

今年由齡活股份有限公司附設新北市私立齡活居家長照機構承辦，預計服務100個家庭，全程免費，家中聘有外籍看護工的家庭都可報名。

勞工局王鑫基局長指出，「勞僱安心計畫」會先由專業人員至家庭進行事前評估，了解被照護人疾病史、身體狀況，及移工照護技能與家庭需求。依據評估結果，團隊會量身訂製個別化訓練，由護理師與翻譯到宅指導，協助移工掌握正確照護技能，幫助家庭解決實際照護挑戰。

▲台南市勞工局推動「勞僱安心計畫」，專業團隊到宅指導外籍看護工照護技能，提升家庭照護品質。（記者林東良翻攝，下同）

承辦單位表示，課程內容多元且實用，涵蓋八大訓練：翻身與移位、飲食照護技巧、排泄與潔身、失智症照護、肢體關節活動與自立支援、復能運動、進食安全與預防嗆咳，同時提供居家健康管理諮詢與長照資源連結服務，強化移工照護技能，提升整體照護品質。

受服務家庭陳小姐分享，家中高齡母親長期臥床，雖有外籍看護工細心照顧，但部分技巧仍不熟練。「參加計畫後，專業團隊教會我們正確翻身、移位及進食方法，也讓家人知道如何配合照護，媽媽的狀況穩定多了，看護工也更有信心。」她感謝市府推動計畫，不僅提升照護品質，也減輕家庭壓力。

▲台南市勞工局推動「勞僱安心計畫」，專業團隊到宅指導外籍看護工照護技能，提升家庭照護品質。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長補充，本計畫只要外籍看護工工作地或實際居住於台南市皆可報名，且全程免費。相關資訊可洽齡活股份有限公司附設新北市私立齡活居家長照機構（電話02-66057266#88蔡小姐）或台南市勞工局（電話06-2951052張小姐）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市大雨特報　下到晚上
26歲女走路遭軍人撞死　畫面曝光
快訊／陳佩琪法庭暴走！怒嗆審判長　哭趴旁聽席
無敵好用「表情貼」快消失！萬人崩潰：想花錢買　LINE回應了
言承旭赴金寶山弔大S！　「道明寺來了」哀痛拭淚
盧秀燕不選黨主席誰接？　蔣萬安表態：我完全不考慮參選
普發現金有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

楊柳颱風過境　國軍出動450員協助台南防災與災後復原

斥資6.3億！虎尾公安商場開幕　雲林縣府盼改善停車、帶動商圈

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案　文化局：樓層降低兼顧安全與權益

薛薛搶先開吃！「縱谷部落食樂園」5週年　品味食物保存魔法

3D劇場沉浸史前世界　左鎮化石園區「尋找恐龍身影」活動登場

中台世界博物館館慶推茶文化體驗活動　8／19起免費入館

獲縣府經費挹注　莿桐新莊社區活動中心老屋迎接新生

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

楊柳颱風過境　國軍出動450員協助台南防災與災後復原

斥資6.3億！虎尾公安商場開幕　雲林縣府盼改善停車、帶動商圈

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案　文化局：樓層降低兼顧安全與權益

薛薛搶先開吃！「縱谷部落食樂園」5週年　品味食物保存魔法

3D劇場沉浸史前世界　左鎮化石園區「尋找恐龍身影」活動登場

中台世界博物館館慶推茶文化體驗活動　8／19起免費入館

獲縣府經費挹注　莿桐新莊社區活動中心老屋迎接新生

胡一天「牽手正妹」爆戀情！陸網卻心疼她：拍戲從全世界帥哥路過

西屯H1預售賣出137億　一類物件賣贏百坪豪宅

佳世達Q2醫療與智能方案齊創高　第三季續看穩定成長

YTR泰辣吻照放閃老公考拉！　公開「開放式關係」：同甘共苦了10年

楊柳颱風過境　國軍出動450員協助台南防災與災後復原

辛辛那提超級爆冷！　世排136阿特馬納逆轉弗里茲摘勝

弟弟失聯多日…新北男開門驚見「人陳屍住處」！報警一查真相曝光

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

拜登兒爆她靠「淫魔富商」牽線認識川普　梅蘭妮亞喊告求償300億

黃鐙輝結婚頭一年就想離婚　想勸和大牙跟前夫　「不發脾氣是本事」

【快解體了...】楊柳颱風掀飛機車座墊！騎士路旁狼狽裝回

地方熱門新聞

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳強襲台東「吹飛光電板」！恐怖瞬間曝

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

楊柳襲台30萬戶停電　2地衝擊最嚴重

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

51歲美容師摔傷失業不氣餒靠職訓轉戰健身界當講師

崑大師生闖大愛劇組《我們六個》！曬成黑珍珠、搬大燈上岸入行

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

爭分奪秒搶救生命！南消二大舉辦「骨針」急救教育訓練

醫者精神薪火相傳長榮高中生郭家恩見習臨床立志行醫

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

更多熱門

相關新聞

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案樓層降低兼顧安全與權益

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案樓層降低兼顧安全與權益

面對「搶救風神廟聯盟」14日的關切，呼籲守護台南市定古蹟風神廟後方完整地景，市府文化局表示，基於文化資產保護立場，已高度重視本案，並透過協調提出兼顧古蹟安全與私人權益的雙贏方案。

台南首辦AI機器人暑期營隊黃偉哲與學生現場操控互動超熱絡

台南首辦AI機器人暑期營隊黃偉哲與學生現場操控互動超熱絡

台南溪北停電逾2萬戶已修復8成黃偉哲感謝搶修團隊日夜趕工

台南溪北停電逾2萬戶已修復8成黃偉哲感謝搶修團隊日夜趕工

外籍移工殺女友分屍案　二審仍判無期徒刑

外籍移工殺女友分屍案　二審仍判無期徒刑

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

關鍵字：

台南勞僱安心計畫移工到宅受訓

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面