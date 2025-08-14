台南風神廟古蹟保護出雙贏方案　文化局：樓層降低兼顧安全與權益

▲文化局副局長林韋旭與「搶救風神廟聯盟」召集人陳鋕銘與南華大學建築系魏光莒教授現場討論，提出兼顧古蹟安全與私人權益的雙贏方案。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

面對「搶救風神廟聯盟」14日的關切，呼籲守護台南市定古蹟風神廟後方完整地景，市府文化局表示，基於文化資產保護立場，已高度重視本案，並透過協調提出兼顧古蹟安全與私人權益的雙贏方案。

文化局副局長林韋旭代表市府與談，到場者包括聯盟召集人、前檢察官現任律師 陳鋕銘，長期研究廟宇建築美學的南華大學建築系教授 魏光莒，以及風神廟顧問 嚴培禎 和多位關心文化儲存的市民代表。

林韋旭副局長肯定各界關注，並說明文化局對文化資產保護的立場。針對風神廟後方民地新建案，文資處已與地主協調，地主展現理性與體諒，將設計由原5層樓降為3層樓，基礎開挖深度縮減至約1.5公尺，降低施工對古蹟結構安全的疑慮。地主已於7月下旬依文資處審查意見修正設計書送審，但監測計畫仍需補正，文資處將收齊修正版後再行審查。此樓層降低方案兼顧法制、工程技術、文化儲存與私人權益，文化局呼籲聯盟成員及廟方理解。

文化局進一步說明，民國83年市府已將風神廟區域劃設為「古蹟儲存區」，惟後方1417地號私人土地不在範圍內，現行都市計畫為商業區，依法可新建。基於古蹟保護，文資處依《文化資產保存法》第34條要求地主提供基礎開挖安全評估與施工監測計畫，確保風神廟安全。對於因降低樓層而減少的容積權利，文化局亦告知可依《台南市歷史街區申請容積移轉審查要點》申請容積移轉，減低權益損失。

針對聯盟提出的遮蔽古蹟觀覽通道法令解釋不同看法，文化局表示，文資處將函請文化部文化資產局正式解釋，以作後續審查依據。市府強調，古蹟儲存與城市發展非對立，唯有依法審慎協商，才能找到尊重文化資產與合理利用的平衡方案。風神廟是府城珍貴文化資產，市府承諾將與社會各界攜手守護，讓歷史記憶與文化精神得以傳承百年。

據了解，「搶救風神廟聯盟」召集人是甫於2025年7月退休的檢察官陳鋕銘，現任律師。曾經負責肅貪、掃黑、國土等各類案件偵辦，樂於參與公益活動，近年積極參與反對海上賽鴿及地方文化資產保存。同行有南華大學建築系教授魏光莒，多年投入廟宇民俗活動，結合建築、美學、風水的空間經營，推動建築與傳統人文宗教的融合。另有風神廟顧問嚴培禎等人。

風神廟搶救聯盟表示，三百餘年的台南風神廟，正面臨百年來最嚴重的威脅，地主計畫在廟後緊鄰處興建五層半大樓，該案不僅危及無地基木構古法建築的風神廟結構安全，更將遮蔽廟體天際線，破壞莊嚴景觀與信仰完整性。