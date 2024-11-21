因港蘋岌岌可危 黎智英坦言曾請求川普阻止港國安法

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件今（21）日在香港西九龍裁判法院（暫代高等法院）展開第94日審訊，黎智英第二日出庭作供。黎智英坦承，如果香港國安法生效，《蘋果日報》將危在旦夕，因此曾請求川普能協助阻止國安法實施。

綜合《星島日報》、《東網》報導，該案涉案4名被告包括黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

黎智英今日出庭時表示，顛覆政權、分裂國家、恐怖主義等基本上囊括所有行為，如果香港國安法生效，香港便會失去自論自由，《蘋果日報》危在旦夕。他希望川普能夠協助，阻止國安法實施。

對於黎智英曾要求香港《蘋果日報》前社長張劍虹，請國際組同事不要跟隨《紐約時報》及CNN針對川普，又指「蘋果卻要靠特朗普（川普）政府支持保命，這樣做不太好」，黎智英解釋，當時香港及台灣《蘋果日報》也有刊登針對川普的報導，但當時《蘋果日報》發起《一人一信救香港》行動，請求川普政府阻止香港國安法通過，所以才要求《蘋果日報》的報導不要針對川普。

黎智英承認，他曾要求《蘋果日報》前副社長陳沛敏，在報導2019年7月1日示威衝擊立法會大樓事件時，需要多提及年輕人心聲，爭取市民諒解和支持，黎智英指當時示威者違法破壞立法會設施，他不希望這負面事件阻礙反修例運動（即「反送中」運動），故「罕有地」下達編採指示，但其後又改口指他認為這是「建議」而非「指示」。