東海岸Chill一下！「海派圍火派對」熱情開烤　2人成團自在遊

▲圍火派對交朋友開心看秀吧。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由東部海岸國家風景區管理處推出的部落旅遊品牌「一烈！海派過生活」，將於9月20日至10月20日舉辦年度節慶活動「海派秋CHILL」，邀請大家一起體驗部落最在地的圍火派對，感受部落最原汁原味的烤肉聚會，共度與家人、朋友、毛小孩一起放鬆Chill的美好秋日時光。

部落圍火，是溫暖、是分享，也是族人間代代相傳的情感連結，今年「海派秋CHILL」圍火派對將在10月11日晚間於花蓮縣豐濱鄉靜浦部落熱鬧登場。現場提供多樣部落特色食材，搭配熟食料理與「一烈啤酒」暢飲，部落族人也將帶來和互動遊戲，歌舞表演以及最經典的卡拉OK歡唱，在秋夜微涼中共享歡樂氣氛。

除了晚上活動，白天也有一系列精彩行程，讓你從早Chill到晚！搭乘雙層巴士遊賞東海岸，走訪石梯坪探索海岸生態，手作椰子殼碗及手刨木筷，並深入了解阿美族野菜文化。活動 期間還提供部落青年主廚特製的輕食餐盒，讓參與遊客在山海之間，放鬆享受每一刻。



「海派秋CHILL」為期一個月，9月首發活動「檳榔情人巴士」搶先開跑！這場結合部落部檳榔文化與愛情主題的趣味行程，將帶領遊客走訪都蘭部落與比西里岸部落，體驗彩繪漂流木、敲擊PawPaw鼓、製作五彩繽紛毛球，並深入了解阿美族建築與服飾之美。

▲檳榔情人巴士，阿美族檳榔傳情文化。

不只是情侶適合參加，毛孩家庭也別錯過！專為毛孩設計的「復興部落藍染領巾」，以部落種植的「木藍」，染製出如同東海岸層次豐富的藍色領巾，為毛孩寶貝妝點上部落時尚風格，一起留下旅行的珍貴回憶。



活動期間，「一烈！海派過生活」攜手旗下部落住宿品牌「海人家」與部落旅遊資訊站「Pahanhan部落雜貨店」，推出限定部落烤火組、海派扭蛋機等體驗。而最深入東海岸部落的遊程品牌「海派玩家」，11條主題路線平日就能出發體驗部落生活，2人即成團，半天彈性安排，部落旅遊更輕鬆自在。

出發之前記得參加線上趣味心測：https://reurl.cc/K96xr9 30秒找到你最合拍的旅伴，玩完心測私訊「一烈！海派過生活」官方LINE帳號，圍火派對、雙層巴士、遊程買一送一，還有海派紀念啤酒杯抽獎送。

更多豐富內容陸續於官網：https://bit.ly/3HmNPMi 及官方LINE帳號：https://lin.ee/WNNK2Y2 發布最新消息。今年秋天，就到東海岸，Chill一下吧！

