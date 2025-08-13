沒參加罷免電視說明會　江啟臣：一早要代表立法院接待美智庫

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

第二波罷免7位國民黨案將於23日投票，台中市選委會今（13日）上午舉行「公辦電視罷免說明會」，不過，國民黨立委江啟臣未出席；遭民進黨團幹事長吳思瑤認為，面對民意沒那麼困難。不過江啟臣一早就在臉書上公布出他的答辯書，並表示，他今天一早代表立法院陸續接待美國智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)訪問團，期盼823之後，社會能夠重回良善和諧，人民得以安居樂業，國家繼續穩定前行，臺灣民主永續長存。

江啟臣說，面對這場沒有正當性，破壞人民和諧、製造社會對立的「大罷免」，他已依法提供答辯書充分說明，因此他決定不參加電視說明會。臺灣現在需要的是團結、團結、更團結，才能面對當前國內外的嚴峻挑戰。

江啟臣提到，今天一早，他代表立法院陸續接待美國智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)的學者專家、亞洲臺灣商會聯合總會總會長及幹部，以及美國國會助理訪問團，他除了將向訪團傳達國內各界對美國關稅措施的憂慮、對臺灣的經濟衝擊與全球供應鏈的影響，也會懇請訪賓務必為我仗義執言，發揮影響力，敦促美國政府作出對我有利之決定。

江啟臣指出，臺灣正值多事之秋，內有天災重創，外有關稅談判。值此之時，他選擇繼續為人民服務、為產業拚搏、為國家打拚，做他該做的事。自擔任立委以來，不敢忘記以民為本的從政初衷，兢兢業業為民努力，所作所為都可受社會公評，也傾聽各界指教，並在每四年一次的選舉中接受選民的檢驗。他相信民主，也相信人民的智慧，更尊重人民的選擇。

江啟臣最後強調，衷心期盼8月23日之後，社會能夠重回良善和諧，人民得以安居樂業，國家繼續穩定前行，臺灣民主永續長存，最後，他也附上罷免答辯書，謹供各界評斷指教。

▼國民黨立委江啟臣罷免答辯書。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

