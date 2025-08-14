　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後新竹以南防較大雨勢　下周又有低壓接近水氣增多

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風遠離，未來將減弱為熱帶性低氣壓，今天東半部仍有明顯降雨，午後新竹以南有較大雷陣雨。目前南海至菲律賓海域還有相對低壓區逐漸建立，預計在下周日至周一接近台灣，屆時天氣又會轉為不穩定，降雨增多。

中央氣象署預報員官欣平表示，楊柳颱風已經抵達中國大陸廣東省，未來將減弱為熱帶性低氣壓，今天清晨至上午影響僅剩金門地區，由於暴風圈已經脫離台灣近海，目前對台灣影響已告一段落。今天西半部上空雲量少，東半部仍有雲系斷斷續續移入，尤其東南側及恆春半島仍有降雨。

官欣平指出，楊柳颱風上周五在關島海面形成，穩定朝西前進，由於環境不適合發展，到周一仍為輕度颱風等級，晚間接近台灣才增強為中度颱風，並在周二發布海上陸上警報，暴風圈在昨天清晨觸陸，中午至傍晚登陸並出海，為台灣帶來明顯風雨。

他表示，昨天綠島及蘭嶼有17級以上強陣風，登陸時颱風中心附近的鄉鎮市也都有14級陣風，台東富岡更有15級，而中心通過的東半部、恆春、彰化以南也都有9級以上強陣風；受地形影響，昨天下午至傍晚北部風力增強，新北有11級、台北也有10級。

他指出，雖然颱風已經離開，但環境轉東風至東南風，花東雲量仍偏多。今天整體已回溫，中南部近山區有35至36度高溫，接下來幾天北台灣、桃竹苗也要留意高溫，各地普遍都在33至35度，僅花東因降雨稍低。

官欣平表示，楊柳減弱後轉為東風、東南風，未來東半部仍有斷斷續續降雨，西半部回到午後雷陣雨天氣。南海至菲律賓海域也有相對低壓區慢慢建立，未來有往西、往北趨勢，下周日至周一接近台灣，天氣轉為不穩定。周二至周三又回到高壓天氣型態，以午後雷陣雨為主。

他指出，今天東半部有明顯降雨，午後新竹以南有較大雷陣雨，並在晚間趨緩。明、後天天氣穩定，東半部偶有降雨，西半部的苗栗以南午後亦有降雨。下周日至周一南方雲系影響，降雨增多。周二至周三西半部地區及東半部山區有午後雷陣雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

午後新竹以南防較大雨勢　下周又有低壓接近水氣增多

即／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

颱風楊柳外圍環流及強降雨已對花蓮東部地區造成影響，瑞港公路沿線因地勢險峻，易發生落石、土石流及路基流失等災害。經瑞穗鄉及豐濱鄉公所評估後，決定於13日上午9時45分起對瑞港公路（瑞穗鄉至奇美部落、奇美至港口段）全線實施預警性封閉，具體封閉時間視天候狀況及搶修進度由相關單位另行公告。仍尚未開放，因此花蓮縣瑞穗鄉奇美國民小學今（14）日停止上班、停止上課。

楊柳颱風海警解除　今2地仍防局部大雨

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

本島及澎湖估深夜脫離楊柳暴風圈　最快明晨解除海陸警

快訊／楊柳16:00提前從台南七股出海　晚間有機會減弱為輕颱

