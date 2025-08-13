本島及澎湖估深夜脫離楊柳暴風圈　最快明晨解除海陸警

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風已於下午4時從台南出海，過去3小時強度稍減弱，未來強度有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢，本島及澎湖將在今天深夜脫離暴風範圍，金門則在明天清晨脫離暴風範圍，預估明天清晨解除海上陸上警報。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天下午5時的中心位置在澎湖的南南東方約50公里之處，以每小時29轉34公里速度，向西北西進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署表示，楊柳颱風過去3小時強度稍減弱，中心已於今下午4時左右於台南市七股附近出海，目前中心位置在澎湖南南東方近海，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、苗栗以南陸地及澎湖，東半部及嘉義以南地區及澎湖風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報員朱美霖表示，楊柳颱風目前在澎湖南南東方50公里，未來以較快速度持續往西北西移動，預計今晚通過澎湖，本島及澎湖將在今天深夜脫離暴風範圍，金門則在明天清晨脫離暴風範圍。目前嘉義以南仍要留意強風豪雨，澎湖及金門今晚到明晨也逐漸有強風豪雨。

朱美霖指出，楊柳颱風中心已抵達台灣海峽，今天下午至晚間花東、恆春半島、嘉義以南及澎湖雨勢持續顯著，今天晚間至明天清晨本島就會減緩，澎湖及金門仍有較強雨勢，預計到明天凌晨至上午減緩。

風力方面，她表示，目前台東風勢已經趨緩，雲林以南沿海空曠地區仍有平均風力9級、陣風11級出現，澎湖也有12至13級強陣風，並持續到晚間。

氣象署指出，截至今天傍晚5時屏東縣大漢山累積雨量已有436毫米、花蓮縣赤柯山345毫米、台東縣池上330毫米、高雄市多納林道、南天池206.5毫米。另外，蘭嶼、綠島已有17級以上強陣風，台東、東吉島也有12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼10級。

