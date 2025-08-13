快訊／楊柳16:00提前從台南七股出海　晚間有機會減弱為輕颱

▲楊柳颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風今天下午1時許從台東太麻里登陸，過去這段時間加速通過中央山脈，已於下午4時從台南七股出海。中央氣象署預估，出海後有機會於晚間減弱為輕度颱風，並於明天清晨解除海陸警。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天下午4時的中心位置在台南的西北西方約30公里之處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署指出，楊柳颱風中心已於今天下午4時左右於台南市七股附近出海，目前中心位置在台南西北西方近海，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部及嘉義以南地區風雨持續中。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲楊柳颱風已從台南七股出海。（圖／氣象署提供）

氣象署氣象預報科長劉宇其表示，楊柳颱風今天下午1時許登陸台東太麻里，下午2時通過南邊山區，這段時間花東風雨最強，嘉義以南及澎湖地區也逐漸轉強，並於下午4時從台南出海，出海後有機會於晚間減弱為輕度颱風，最快明天清晨解除海上及陸上警報。

劉宇其表示，楊柳颱風登陸後，嘉義以南及澎湖風雨逐漸增強，晚間暴風圈也會涵蓋到金門地區。目前台東沿岸已出現14至15級強陣風，通過中央山脈過程中，南部沿岸也有9至11級陣風，澎湖西嶼也有13級。

降雨方面，他表示，目前花蓮、台東地區及南部山區雨量累積已經超過200毫米，屏東山區、恆春有短延時強降雨或大豪雨，嘉義以南、澎湖也有豪雨等級降雨，晚間整體降雨趨緩，但澎湖、金門預計持續到明天清晨。