政治焦點

政委聯繫會晤中才知要見朴宣映　昔爭議多挺戒嚴、反彈劾尹錫悅

▲▼南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）。（圖／翻攝自臉書／박선영）

▲南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）。（圖／翻攝自臉書／박선영）

記者陶本和／台北報導

行政院政務委員林明昕訪問韓國真相和解委員會，後來因行程安排問題，導致雙方產生摩擦，委員長朴宣映甚至公開批評我方人員無禮。不過，其實朴宣映當初被任命真和會委員長時，就曾產生爭議，因為她擁護尹錫悅實施的戒嚴主張，遭到韓國人民批評，而這次外交事件，韓國網友也炸鍋，認為朴應該辭職，且對台灣大使粗魯無禮。

今年的亞太經合（APEC）會由韓國主辦，日前舉行APEC婦女與經濟論壇（WEF）相關會議，而我國是由政務委員林明昕代表出席，而在行程規劃中，也安排了拜訪韓國「為追求真相與和解之過去史整理委員會」（真和會）。

不過，因為行程安排的問題，林明昕臨時取消拜訪行程，並表達歉意，也獲得諒解；但事後委員長朴宣映突然公開發文，批評我方人員無禮，引起軒然大波。

有關接洽的過程，外交人士受訪時還原，APEC相關行程原本就相當緊湊，是韓國真和會主動向我方接洽，希望台韓雙方可以進行交流，而我方也抱持開放態度也表示認同。

不過，在後來聯繫的過程中，我方才知道林明昕要會晤的是前任尹政府所任命的朴宣映。據了解，後來也正好因為APEC的行程安排實在很滿，最後行程被迫調整，便向朴宣映方面正式表達歉意，也有獲得諒解的回應。

朴宣映過去曾任韓國第18屆國會議員，也是韓國憲法法官鄭炯植的姨子。但她出任真和會委員長的原因，有不少的議論，當初傳出是尹錫悅，希望她可以在彈劾案過程中向憲法法官爭取支持。

在韓國反對尹錫悅聲音越來越大時，朴宣映多次發表反對彈劾的相關言論；根據媒體報導，朴宣映也被揭露過，她擁護尹錫悅實施戒嚴的主張，被韓國社會認為，沒有資格擔任主導轉型正義及平反歷史真相的真實和解委員會委員長。

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

外交風波真和會政務委員朴宣映林明昕

