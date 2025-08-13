　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

朱學恒強吻鍾沛君已入監服刑　民事判賠35萬確定

▲▼ 政治評論家朱學恆現身北檢說明自己告發自己一案。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱學恒強吻鍾沛君案，判賠35萬元確定。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，鍾提出民刑事訴訟。刑事部分朱遭判刑11月確定，已於今年1月間入獄服刑；另外鍾沛君也求償500萬元，一審判決朱須賠償35萬元。案經上訴，高等法院13日駁回上訴，朱學恒確定須賠償35萬元。

#Metoo事件發燒後，鍾沛君2023年6月間在臉書發文，指控朱學恒在2022年8月間某次餐敘，在其他朋友離開包廂後，立刻起身繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」事發後朱開直播道歉，也狡辯說自己當天喝到斷片，完全記不起來了。朱男的行為擋不住悠悠之口，只好向檢方提出「自我告發」，稱「身為公眾人物，當負起所有應負之責任。」檢方在2023年10月底認定朱2度強吻鍾沛君，依照「強制猥褻罪」提起公訴。

一審法院認定有罪，將朱學恒判刑1年2月，一審法官認為朱男使用強暴手段犯案，偵審期間還透過網路帶風向指鍾女是「政治打手」，顯見朱男欠缺性別平權意識、毫無悔悟的態度，應予嚴懲。

案件上訴二審，高等法院審理時，朱改口坦承犯罪，也表達和解意願及願意賠償的金額，還自行於網路上張貼公開道歉信，但不被鍾沛君接受。雖然雙方未能調解成立，但高院認為朱學恒犯罪後態度已有所改變，因此予以撤銷改判有期徒刑11月。朱於今年1月初提早向檢方報到，入獄服刑。

此外，鍾沛君也提出附帶民事訴訟求償500萬元，一審台北地院審理後，判決朱學恒須賠償35萬元。案件上訴第二審，高等法院審理後，審酌朱的犯案情節、鍾沛君受害狀況、兩造之學歷、經濟狀況、扶養人數等一切情形，認為原審判賠的35萬元適當，13日駁回上訴，全案確定。

35歲男天天吃排骨便當罹大腸癌！　醫曝外食族致命習慣

朱學恒強吻鍾沛君已入監服刑　民事判賠35萬確定

朱學恆猥褻高等法院鍾沛君二審強吻賠償

