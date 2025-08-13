撞死虛幣犯罪調查師　男哭窮拒賠竟獲解除科技監控！檢抗告成功

▲高等法院將新竹地院的裁定撤銷，發回更裁。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧，去年底在國道上遭徐姓男子駕車撞上，車禍身亡。徐男肇事後，遭檢方依「過失致死」罪嫌起訴，但徐男在法庭上哭窮，並未與陳女家屬和解。不料新竹地方法院審理後，日前竟解除對徐男的科技監控。檢方不服，提出抗告，高等法院審理後，日前緊急撤銷原裁定，發回新竹地院更裁。

案發時40歲的陳梅慧，曾在民間司法改革基金會任職超過10年，最高曾任司改會執行秘書。她也專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，而據警界人士透漏，陳梅慧長期幫刑事局科技犯罪和打詐中心無償分析案件，國內實質能扣到虛擬貨幣贓款的詐騙案件，大多數她都幫過忙。案發前已經是台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師。

至於讓她喪命的詭異車禍發生在去年12月初，當時陳梅慧因為被台中地檢署懷疑洩密，傳喚她到台中應訊後，搭乘UBER車輛北返，凌晨3點在國道1號北上77.7公里處，遭從事機場接送的徐姓男子，駕車自後方追撞，送醫不治身亡。此外，在陳女車禍案發前40分鐘，相距不到800公尺的國道上，也出現前四海幫角頭郝廣民車禍，郝廣民腿部遭撞斷，也被送醫急救。

兩起車禍出現後，引起網友一片猜忌，「半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」媒體人黃揚民也在粉專發文「從昨天看到PTT爆卦到今天陳梅慧的相關報導，心中滿滿的震撼！」，稱「凌晨3點這個時段，國道車流量理論上不多，會發生夾擊追撞的巧合有多高？」、「如果她沒有成為洩密被告而出庭應訊，她的行蹤會有人知曉嗎？如果她沒有協助警方偵辦相關案件，她會被檢舉洩密導致喪命嗎？」、「如果連檢警都不可信賴，小老百姓還能相信誰呢？」

高等檢察署隨後發布聲明，宣稱將指派檢察官成立專案小組調查，並先指示新竹地檢署調查車禍原因。新竹地檢署調查後，依照「過失致死」罪嫌起訴徐姓男子。案件在一審新竹地院審理期間，新竹地院對徐男限制出境、出海，並實施科技監控。

不過日前案件言詞辯論終結後，徐男雖然未賠償陳女家屬、未達成和解，但新竹地院仍以徐男在2月份後均遵期到庭，且本案已經言詞辯論終結，沒有另外需要調查的證據、證人為由，沒有增加保金，就裁定解除徐男的科技監控。檢方不服，向高等法院提出抗告。

高院審理後，認為本案中對徐男實施科技監控的原因仍存在，且徐男配戴電子監控設備時，經常未準時報到為由，認為新竹地院解除科技監控，忽略徐男之定罪可能性會隨著訴訟程序之推進而提高，讓他畏罪逃亡之可能性亦相應昇高，可見新竹地院有所疏漏，因此高院撤銷原裁定，發回新竹地院更為裁定。