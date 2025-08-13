　
社會 社會焦點 保障人權

撞死虛幣犯罪調查師　男哭窮拒賠竟獲解除科技監控！檢抗告成功

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／ETtoday資料照）

▲高等法院將新竹地院的裁定撤銷，發回更裁。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧，去年底在國道上遭徐姓男子駕車撞上，車禍身亡。徐男肇事後，遭檢方依「過失致死」罪嫌起訴，但徐男在法庭上哭窮，並未與陳女家屬和解。不料新竹地方法院審理後，日前竟解除對徐男的科技監控。檢方不服，提出抗告，高等法院審理後，日前緊急撤銷原裁定，發回新竹地院更裁。

案發時40歲的陳梅慧，曾在民間司法改革基金會任職超過10年，最高曾任司改會執行秘書。她也專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，而據警界人士透漏，陳梅慧長期幫刑事局科技犯罪和打詐中心無償分析案件，國內實質能扣到虛擬貨幣贓款的詐騙案件，大多數她都幫過忙。案發前已經是台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師。

至於讓她喪命的詭異車禍發生在去年12月初，當時陳梅慧因為被台中地檢署懷疑洩密，傳喚她到台中應訊後，搭乘UBER車輛北返，凌晨3點在國道1號北上77.7公里處，遭從事機場接送的徐姓男子，駕車自後方追撞，送醫不治身亡。此外，在陳女車禍案發前40分鐘，相距不到800公尺的國道上，也出現前四海幫角頭郝廣民車禍，郝廣民腿部遭撞斷，也被送醫急救。

兩起車禍出現後，引起網友一片猜忌，「半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」媒體人黃揚民也在粉專發文「從昨天看到PTT爆卦到今天陳梅慧的相關報導，心中滿滿的震撼！」，稱「凌晨3點這個時段，國道車流量理論上不多，會發生夾擊追撞的巧合有多高？」、「如果她沒有成為洩密被告而出庭應訊，她的行蹤會有人知曉嗎？如果她沒有協助警方偵辦相關案件，她會被檢舉洩密導致喪命嗎？」、「如果連檢警都不可信賴，小老百姓還能相信誰呢？」

高等檢察署隨後發布聲明，宣稱將指派檢察官成立專案小組調查，並先指示新竹地檢署調查車禍原因。新竹地檢署調查後，依照「過失致死」罪嫌起訴徐姓男子。案件在一審新竹地院審理期間，新竹地院對徐男限制出境、出海，並實施科技監控。

不過日前案件言詞辯論終結後，徐男雖然未賠償陳女家屬、未達成和解，但新竹地院仍以徐男在2月份後均遵期到庭，且本案已經言詞辯論終結，沒有另外需要調查的證據、證人為由，沒有增加保金，就裁定解除徐男的科技監控。檢方不服，向高等法院提出抗告。

高院審理後，認為本案中對徐男實施科技監控的原因仍存在，且徐男配戴電子監控設備時，經常未準時報到為由，認為新竹地院解除科技監控，忽略徐男之定罪可能性會隨著訴訟程序之推進而提高，讓他畏罪逃亡之可能性亦相應昇高，可見新竹地院有所疏漏，因此高院撤銷原裁定，發回新竹地院更為裁定。

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義市無黨籍議員戴寧，遭檢方起訴涉嫌詐領助理費518萬餘元。一審遭判刑10年6月，上訴二審後，她改口坦承犯行，二審改認定詐領助理費431萬餘元，改判有期徒刑5年6月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院傍晚駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，戴寧將被解職，入獄服刑。

法律人權調查官區塊鏈新竹地檢署陳梅慧台灣高等法院科技監控抗告

