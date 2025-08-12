男在台大女廁偷拍遭判刑　女驚見自己出現在色情論壇再提告

▲男子在馬桶吸把中裝設針孔偷拍，被害人多年還才發覺影像外流，憤而提告。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

張姓男子2016年間在台灣大學活動中心、市政府等地的女廁內，裝設針孔偷拍遭逮，最後遭判有期徒刑4年，另外也判刑2年、可易科罰金72萬元定讞。男子服刑完畢出獄後，有一名當時在台大女廁遭偷拍的被害人，發覺自己的影片竟在色情論壇上流傳，因此再度提告。最高法院審理後，將張男再判刑7月定讞。

判決指出，張男從2016年4月起，到2018年3月遭查獲為止，四處裝設針孔偷拍。他改裝多支馬桶吸把的頂端，將針孔攝影機放入，並將這些馬桶吸把四處放置在人來人往的公廁中。包含台灣大學活動中心、市政府、某展演空間、北一女中等女廁內，偷拍不知名女子的如廁畫面。張男再把這些影片、照片，透過通訊軟體，傳送給臉書偷拍群組內的其他成員。

全案因廁所的清潔人員發覺馬桶吸把有異，報警處理，警方根據針孔攝影機內的記憶卡錄像，追查出張男。警方執行搜索後，查出張男在多達23處地點內設置針孔，偷拍下60名被害人的如廁影像。案經提起公訴，張男在法院審理時還辯稱自己有思覺失調症等精神疾病，企圖免責；但遭法官識破，認定男子並無精神疾病而影響其辨識行為違法之能力。張男最後遭判處有期徒刑4年，另外也判刑2年、得易科罰金72萬元定讞。張男2021年6月間入獄服刑。

不過一名當時在台大活動中心女廁遭偷拍的被害人，被偷拍的時間是2017年10月間，隔了3年多後，2021年12月間經人告知，才發現自己如廁的影像竟然在某色情論壇上流傳。被害人氣炸提告，檢方偵辦後，認為張男的偷拍行為已經遭判刑定讞並入獄服刑，受到「一事不再理」效力所及，所以僅針對張男散佈被害人影像的行為，再度提起公訴。

案經法院審理後，一審諭知不受理，但案件上訴二審，高等法院審理後採信檢方的說法，認為張男先前偷拍的行為已經遭到審判、服刑，因此僅針對散佈影像的行為判刑，再將張男判刑7月。全案再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。