王義川「粉底液」掀綠營內戰　范琪斐：好像容不下一點反省聲音

民進黨立委王義川「粉底液」風波持續延燒，一度導致青鳥出征民進黨性平部，引發綠營內鬨。知名百萬網紅Cheap在節目上直言，民進黨主張平權，（支持者）怎麼反而去攻擊性平部？他們不要婦女選票了嗎？還是黨被少部分聲音帶偏？對此，主持人范琪斐也坦言，確實蠻離譜的，現在好像一點點反省的聲音都容不下。

王義川在政論節目上嘲諷台中市長盧秀燕全妝勘災，還酸粉底液要價2400元。事後，民進黨性平部發文譴責「不要厭女台派」，但黨內正國會大老、新北市議員卓冠廷一眾力挺王義川，青鳥也出征洗版，痛批性平部根本是「內鬼」，應給當事人說明機會，而非「聖母病」炮口對內。

網紅Cheap於12日接受節目《斐姨所思》專訪，談論大罷免失敗的原因，期間也談到粉底液風波。他表示，相較國民黨沒有性平部，民進黨應該是偏左派，名字還有「進步」二字，照理來說是更加平權、偏向女性，畢竟早期有很多壓迫，從彭婉如命案開始，民進黨的女性政治人物至今都明顯比國民黨多，像是鄭麗君、吳思瑤等，但今天「怎麼看起來跟國民黨一樣」，「有點顛覆我的思想了」。

Cheap進一步解釋，民進黨到底說是講平權的，怎麼會在這件事情上會反而去攻擊性平部？他們不要婦女的選票了嗎？還是說少部分的聲音把黨帶到有點偏離的方向？他指出，李正皓去舔王義川，還在理解範圍內，畢竟這是兄弟情，但現在上升到一整個黨，「我覺得有點奇怪」，「我覺得這有點像私仇」。

Cheap說，之前李正皓參選永和立委的時候，民進黨性平部主任李晏榕曾出來批評李的偷拍疑雲，可能是因為這個事情記恨到現在，所以現在李的這份「義氣相挺」，會不會把黨帶偏方向？畢竟民進黨主打進步，現在看起來是有點奇怪，「感覺就是不要婦女票了」。

Cheap直言，民進黨的婦女票是非常大的，過去至今也長期經營了許久，大罷免的志工也幾乎可見女性身影，「這樣感覺有點辜負她們的期待」、「好像打她們一巴掌一樣」。而這也正中在野黨下懷，想必國民黨看到也會很高興，希望民進黨最好把婦女票敗光。

對此，主持人范琪斐坦言，「我自己也覺得滿離譜的，好像一點點反省的聲音都容不下這樣。」節目尾聲，談及大罷免及側翼極端行為帶來的一些影響，范琪斐也說，「台派」這個標籤被極端人士拿去定義，其實讓她感到很不服氣。

范琪斐進一步解釋，到底為什麼她愛台灣這件事情，要被極端人士拿去定義？「我覺得，我們大家都是愛台灣的啊，甚至我是真的覺得，不管是國民黨或是民眾黨，或是民進黨裡面很多人，大部分人其實都是為了國家好、台灣好，只是大家方向不一樣，但現在好像變成說，把大罷免跟不愛台連結起來，如果你不支持大罷免就是不愛台灣，這兩件事劃等號真的非常危險。」

范琪斐也引述Cheap講到的一個重點，「很多民眾真的是在已經喊得非常大聲了，要解決民生問題，但在大罷免726之前，新聞版面甚至網路上的聲音只剩下大罷免，但我們其實還有很多事情要關心，可是所有的新聞只要大罷免，這反而激起了一種大家的反感：為什麼好像台灣政治只剩下這樣？那我不要這樣的政治可不可以？我覺得這是一個激出大家站出來的原因。」

范琪斐指出，講真的，在大罷免的同時，還有很嚴重的事情發生，像是川普的關稅，可是大家最後就是只是在關心大罷免，包括能源問題、光電弊案等，其實這些東西的新聞都很大，但都被更大的大罷免蓋住了，那大家就會覺得說：是不是政府、你民進黨政府根本就以大罷免為名，剩下東西就可以不Care了。」