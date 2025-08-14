　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王義川「粉底液」掀綠營內戰　范琪斐：好像容不下一點反省聲音

▲民進黨立委王義川出席港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委王義川「粉底液」風波持續延燒，一度導致青鳥出征民進黨性平部，引發綠營內鬨。知名百萬網紅Cheap在節目上直言，民進黨主張平權，（支持者）怎麼反而去攻擊性平部？他們不要婦女選票了嗎？還是黨被少部分聲音帶偏？對此，主持人范琪斐也坦言，確實蠻離譜的，現在好像一點點反省的聲音都容不下。

王義川在政論節目上嘲諷台中市長盧秀燕全妝勘災，還酸粉底液要價2400元。事後，民進黨性平部發文譴責「不要厭女台派」，但黨內正國會大老、新北市議員卓冠廷一眾力挺王義川，青鳥也出征洗版，痛批性平部根本是「內鬼」，應給當事人說明機會，而非「聖母病」炮口對內。

網紅Cheap於12日接受節目《斐姨所思》專訪，談論大罷免失敗的原因，期間也談到粉底液風波。他表示，相較國民黨沒有性平部，民進黨應該是偏左派，名字還有「進步」二字，照理來說是更加平權、偏向女性，畢竟早期有很多壓迫，從彭婉如命案開始，民進黨的女性政治人物至今都明顯比國民黨多，像是鄭麗君、吳思瑤等，但今天「怎麼看起來跟國民黨一樣」，「有點顛覆我的思想了」。

Cheap進一步解釋，民進黨到底說是講平權的，怎麼會在這件事情上會反而去攻擊性平部？他們不要婦女的選票了嗎？還是說少部分的聲音把黨帶到有點偏離的方向？他指出，李正皓去舔王義川，還在理解範圍內，畢竟這是兄弟情，但現在上升到一整個黨，「我覺得有點奇怪」，「我覺得這有點像私仇」。

Cheap說，之前李正皓參選永和立委的時候，民進黨性平部主任李晏榕曾出來批評李的偷拍疑雲，可能是因為這個事情記恨到現在，所以現在李的這份「義氣相挺」，會不會把黨帶偏方向？畢竟民進黨主打進步，現在看起來是有點奇怪，「感覺就是不要婦女票了」。

Cheap直言，民進黨的婦女票是非常大的，過去至今也長期經營了許久，大罷免的志工也幾乎可見女性身影，「這樣感覺有點辜負她們的期待」、「好像打她們一巴掌一樣」。而這也正中在野黨下懷，想必國民黨看到也會很高興，希望民進黨最好把婦女票敗光。

對此，主持人范琪斐坦言，「我自己也覺得滿離譜的，好像一點點反省的聲音都容不下這樣。」節目尾聲，談及大罷免及側翼極端行為帶來的一些影響，范琪斐也說，「台派」這個標籤被極端人士拿去定義，其實讓她感到很不服氣。

范琪斐進一步解釋，到底為什麼她愛台灣這件事情，要被極端人士拿去定義？「我覺得，我們大家都是愛台灣的啊，甚至我是真的覺得，不管是國民黨或是民眾黨，或是民進黨裡面很多人，大部分人其實都是為了國家好、台灣好，只是大家方向不一樣，但現在好像變成說，把大罷免跟不愛台連結起來，如果你不支持大罷免就是不愛台灣，這兩件事劃等號真的非常危險。」

范琪斐也引述Cheap講到的一個重點，「很多民眾真的是在已經喊得非常大聲了，要解決民生問題，但在大罷免726之前，新聞版面甚至網路上的聲音只剩下大罷免，但我們其實還有很多事情要關心，可是所有的新聞只要大罷免，這反而激起了一種大家的反感：為什麼好像台灣政治只剩下這樣？那我不要這樣的政治可不可以？我覺得這是一個激出大家站出來的原因。」

范琪斐指出，講真的，在大罷免的同時，還有很嚴重的事情發生，像是川普的關稅，可是大家最後就是只是在關心大罷免，包括能源問題、光電弊案等，其實這些東西的新聞都很大，但都被更大的大罷免蓋住了，那大家就會覺得說：是不是政府、你民進黨政府根本就以大罷免為名，剩下東西就可以不Care了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趙露思假公益事件又反轉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王義川「粉底液」掀綠營內戰　范琪斐：好像容不下一點反省聲音

中2罷團指「亂刪國安預算」　顏寬恒：根本誤導民眾

台灣傭兵戰死烏克蘭？　外交部澄清：無國人陣亡情形

青鳥「偷拍監督公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手懲處記過1次

三黨達共識！災後重建特別條例增至600億元　週五院會拚三讀

張啓楷質疑重建條例丟包台東！綠轟「不識字」　韓國瑜急喊休息

賴清德狂盯NCC「民眾反應通訊都最後恢復」　下令建立SOP改進

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

賴清德表態核三延役投不同意　黃國昌批邏輯錯亂：不是賴說了就算

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

【還是換你扛吧】颱風中撐傘堅強挺進...直到雨傘投降的那一刻QQ #高雄

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

王義川「粉底液」掀綠營內戰　范琪斐：好像容不下一點反省聲音

中2罷團指「亂刪國安預算」　顏寬恒：根本誤導民眾

台灣傭兵戰死烏克蘭？　外交部澄清：無國人陣亡情形

青鳥「偷拍監督公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手懲處記過1次

三黨達共識！災後重建特別條例增至600億元　週五院會拚三讀

張啓楷質疑重建條例丟包台東！綠轟「不識字」　韓國瑜急喊休息

賴清德狂盯NCC「民眾反應通訊都最後恢復」　下令建立SOP改進

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

賴清德表態核三延役投不同意　黃國昌批邏輯錯亂：不是賴說了就算

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

劉錚沒有放棄！　賽後向中華隊喊話：我以我的球隊為傲

王義川「粉底液」掀綠營內戰　范琪斐：好像容不下一點反省聲音

楊柳二次登陸！ 小鋼炮「帶一大坨雨」6天飆車到廣東

楊柳強襲台東「光電板遭吹飛」！恐怖瞬間曝光

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

米津玄師、宇多田光打造《鏈鋸人 蕾潔篇》片尾　網驚：神仙組合

愛馬仕近50萬元耳機首曝光！「鉚釘版」迷你凱莉包用Cream小牛皮打造

楊柳飆車沒力了「轉輕颱」直線撞陸　下周低壓水彈雨變天

國訓中心教練涉家暴！「手插喉嚨」害前女友窒息　高院預防性羈押

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

政治熱門新聞

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

中2罷團指亂刪預算　顏寬恒：誤導民眾

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

台灣傭兵戰死烏克蘭？　外交部回應了

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

賴清德狂盯NCC「民眾反應通訊都最後恢復」　下令建立SOP改進

中八人口倒退　罷團籲罷免江啟臣：讓山城重新啟程

更多熱門

相關新聞

綠中常會「粉底液之亂」王世堅1句話爆怒火　王義川、李晏榕反應曝

綠中常會「粉底液之亂」王世堅1句話爆怒火　王義川、李晏榕反應曝

台中市長盧秀燕日前勘災不脫妝，被民進黨立委王義川酸「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，民進黨性平部重話痛批自己人，怒喊「我們不要厭女的台派」，這讓民進黨部分黨公職、支持者吵成一團。據了解，今（13日）民進黨中常會上，兩造當事人王義川、李晏榕都在場，但並未發言，反而是力挺性平部的王世堅、為王義川力爭程序正義的中常委陳茂松兩人吵得不可開交，從9樓開會一路吵到搭電梯時還在爭論，王世堅一句「不然你來試看看？」讓陳茂松在1樓大廳大罵「現在是怎樣」、「你最會講你先來講啊！」、「你最聰明？」王世堅則並未

綠營內部互批「厭男、厭女」　沈富雄酸：其實大家厭的是賴清德

綠營內部互批「厭男、厭女」　沈富雄酸：其實大家厭的是賴清德

王義川「粉底液失言」吵不停　賴清德3裁示：追求進步價值不停歇

王義川「粉底液失言」吵不停　賴清德3裁示：追求進步價值不停歇

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

將罷免失敗歸咎「青鳥極端出征」　Cheap曝心聲：那段時間非常可怕

將罷免失敗歸咎「青鳥極端出征」　Cheap曝心聲：那段時間非常可怕

關鍵字：

王義川范琪斐Cheap

讀者迴響

熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

登台7年「珍寶海鮮」8/31後撤出台灣

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

趙露思假公益事件又反轉！

LIVE／楊柳「降級輕颱」本島脫離暴風圈

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

女大生KTV喝爛醉！輔導老師開房性侵

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面