美18年懸案偵破！「殺女友剁成13塊」詐領420萬　恐怖情人抓到了

▲ 湯普森殺害女友後肢解屍體，事隔18年終於落網。（圖／翻攝自Fulton County Sheriff）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州42歲女子湯普森（Angel Thompson）日前被捕，她涉嫌於2007年謀殺女友，將其屍體肢解成13塊後冒用身分長達8年。這起駭人聽聞的案件經過近18年調查，終於在DNA比對技術突破下偵破。

《紐約郵報》報導，24歲死者奧爾斯頓（Nicole Alston）來自曼哈頓，屍體於2007年12月在喬治亞州一條僻靜道路旁被發現，身體被剁成13塊並裝在起火的屍袋中，頭部、雙手及雙腳均不見蹤影。

特魯普郡警局調查員布萊恩特（Clay Bryant）直言，「真正的反社會人格者才會做出這種事。」由於屍體殘缺不全且被嚴重焚燒，直到2023年初才透過DNA比對親屬樣本，確認死者身分。

檢方指出，奧爾斯頓2007年離開紐約前往喬治亞州，與女友湯普森同居，而湯普森當時便因竊盜及詐欺等罪嫌被通緝。富爾頓郡地方檢察官威利斯（Fani Willis）在記者會上透露，「我們相信受害者在遇害前曾被人口販賣，這涉及典型的家暴關係」，湯普森基本上不允許她的戀人兼「搖錢樹」離開自己身邊。

警探納諾夫（John Nanoff）透露，案發當晚奧爾斯頓已開始用交友軟體尋找其他對象，未料遭殘忍殺害。而湯普森犯案後冒用其身分長達8年，詐領社會保障金、食物券及住房補助等福利金，總金額高達14萬美元（約新台幣420萬元），甚至在2010年將奧爾斯頓駕照上的照片換成自己的相片。

直到2015年社會保障局要求確認身分時，湯普森才改回使用原本身分。她目前關押於富爾頓郡監獄，不得保釋。死者母親席薇亞（Sylvia Austin）痛心表示，「她不該遭遇這種事，我真希望當初沒讓她去喬治亞州。」