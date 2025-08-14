這種水千萬別喝！醫警告「超毒」：會讓你中風、不孕

▲醫師警告，塑膠瓶裝的水千萬別亂喝。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

夏日炎炎，喝水可要注意！胸腔暨重症醫師黃軒表示，哈佛研究指出，「瓶裝水」在高溫會釋出雙酚A（BPA），這會增加肥胖和第二型糖尿病風險，也可能降低男性精子品質，「這一口下去，你可能已經在『喝塑膠』。」

黃軒在臉書粉專發文，「中午太陽毒辣，你買了一瓶礦泉水，喝幾口後放在車上。回來一看，瓶子外面冒著水珠、裡面的水像泡溫泉一樣熱呼呼。你想：『不就熱水嗎？沒差吧？』錯！這一口下去，你可能已經在『喝塑膠』。高溫會讓塑膠瓶釋放雙酚A等化學物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒指出，雙酚A釋放到水中如化學雞尾酒，這不是危言聳聽，而是經過實驗證實，哈佛研究指出，曾邀77名學生先喝一週的不鏽鋼水瓶，再換成聚碳酸酯（polycarbonate）瓶飲用冷飲一週。

黃軒說，「實驗結果顯示，洗脫期尿液中BPA幾何平均值為1.2μg/g creatinine，介入週則升至2.0μg/g creatinine，增幅高達69%（p<0.0001）。這是首個直接以人體試驗證明聚碳酸酯瓶會明顯提升尿中雙酚A濃度的研究，具高度說服力。」

黃軒指出，雙酚A是荷爾蒙攪局王，長期接觸可能降低男性精子品質、干擾女性排卵、增加肥胖、第二型糖尿病風險等，還會影響胎兒腦部與行為發展，孕婦要特別當心。

至於如何預防，黃軒說，別把瓶裝水留在車裡，或用玻璃、不鏽鋼水瓶喝水，認「BPA-Free」標示，別用一次性寶特瓶裝熱水。

延伸閱讀

▸ 移工賣狗肉1／直擊出售活體狗肉！小黑脖子有項圈 他見警光腳狂奔

▸ 妻子宮外孕墮胎！人夫驚覺「孩子是鄰居的」 怒持刀砍小王慘了

▸ 原始連結