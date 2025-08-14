　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交往4年準備結婚！女友常拿哥嫂做比較　他心累：我拿什麼贏？

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲原PO女友常拿他大哥大嫂做比較，讓他覺得心累。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

近日一名網友表示，他跟女友交往4年論及婚嫁，而女友總愛拿哥嫂做比較，「我想娶她，願意讓她過好日子，但我不是哥嫂的對照組。如果她總是在比，那我拿什麼贏？」其他人看了直呼，「分手吧，婚前愛計較，婚後一堆事。」

原PO在臉書《靠北婚姻》發文，他跟女友交往4年論及婚嫁，最近要提親和裝潢婚房，但進展不順，「爸媽前幾年幫我跟大哥一人出了一間預售屋，頭期款他們出，貸款由我們兄弟自己扛。我的是小三房、在市區邊緣，大哥的那間位置好、坪數大，因為他那時候剛生小孩，爸媽說他比較急著住。」

原PO指出，他沒意見，因為還沒結婚不急，現在快結婚，要準備裝潢房子。女友突然問，「房子要寫我名字嗎？」原PO回，「這間是我爸媽出的頭期，我自己繳貸款，這樣寫妳名字有點難交代。」

女友不悅的說，「那你哥嫂那間也是你爸媽出的，你嫂子有名字啊。」這時原PO傻了，因為他真的不知情。爸媽解釋，「因為當初他們急著搬，裝潢錢、家具錢、甚至一些貸款都是你嫂子出的，我們就說寫兩個名字比較合理。」如果裝潢是一起出錢，那也可以寫她名字。

女友知道後只回，「如果我不主動問，你會說嗎？」原PO提到，女友變得敏感，看到大嫂稱兒子補習費用爸媽幫忙出一半。女友冷笑，「你媽真的是偏心都不藏的。」

原PO說，女友過年回家看到準婆婆幫大嫂端菜，卻要她自己去拿，讓她很在意。原PO問，「妳真的那麼在意這些？」女友說，「我在意的是，嫁進來就註定是比較少的那一個嗎？」原PO提到，之後婚後努力買一間房，寫她名字也沒問題。

女友認為，「那是你『給』我的，不是我們一起的。」原PO強調，他不知道該如何是好，「我想娶她，願意讓她過好日子，但我不是哥嫂的對照組。如果她總是在比，那我拿什麼贏？」

此文一出，不少網友紛紛留言「分手吧，婚前愛計較，婚後一堆事」、「這種心胸狹窄的女人，又計算又要房子，未結婚已經這樣子，婚後只會變本加厲」、「還沒結婚就痛苦萬分，結束吧」、「遇到這種自私自利的人還不分手」。

