　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

身價百億！淘寶「首位程序員」前阿里巴巴合夥人宣布退隱

阿里巴巴集團前合夥人蔡景現。（圖／翻攝自《百度》）

▲阿里巴巴集團前合夥人蔡景現。（圖／翻攝自《百度》）

圖文／CTWANT

阿里巴巴集團前合夥人蔡景現近日確定離職，他在阿里內外平台上的狀態已更新為「退隱江湖」。多位接近阿里的人士也證實了這一消息。綽號「多隆」的蔡景現，2000年便加入阿里巴巴，是淘寶創立初期僅有的3位開發工程師之一，被譽為「淘寶第1位程序員」。他主導搭建了淘寶的交易系統與論壇系統，並在2003年至2007年間，獨自承擔了淘寶搜索引擎的全部開發與維護工作。

據陸媒《紅星新聞》報導，在金庸小說《鹿鼎記》裡，多隆是個老粗，頭腦簡單、為人熱情，而且信任別人到匪夷所思的程度。而「多隆」的這種性格也確實符合蔡景現的人設。

阿里前CTO張建峰曾回憶，當年若網站需要修改，只要和多隆說一聲，回到座位刷新頁面時，結果已經出現。他總能以驚人的速度解決各種棘手甚至陌生的問題。

20多年前，馬雲曾將多隆拉入1個秘密計畫，與另外2位工程師在短短1個月內，從零構建出「淘寶」網站，完整涵蓋交易系統與論壇功能。網路上流傳的說法也印證了他的能力，許多早期產品都是由他一人開發維護。當時只要淘寶出現問題，大家第一反應就是「找總管多隆。」

多隆的工作能力堪比一個團隊，但他性格內向，不擅社交，也鮮少在公開場合露面。阿里巴巴首席人才官、前螞蟻金服CEO彭蕾形容他是那種寫程式能進入「入定」狀態的人。前阿里系統軟體事業部研究員林昊更直言：「厲害的人很多，但被稱為『神』的只有多隆。他解決故障的能力無人能及，淘寶的故障解決史上，有無數經典案例來自他之手。

2014年4月，蔡景現通過阿里巴巴合夥人提名委員會審核，同年9月正式成為集團合夥人。2017年，他更登上胡潤財富榜，身家達26億元人民幣（約合新台幣108億元）。然而，隨著2023年阿里推行「1+6+N」架構改革，多隆退出了合夥人名單。

阿里合夥人制度自2010年7月在內部試行，直到2013年上市前夕，馬雲才首次公開。合夥人選拔條件嚴格，必須在公司工作滿5年，對企業文化高度認同，並對公司發展有重大貢獻，願意為文化與使命的傳承傾盡全力。

最鼎盛時期，合夥人數量達38人，如今已縮減至17人，為2014年上市以來最低。今年6月26日，阿里巴巴在年報中披露，今年再有9名合夥人退出，沒有新成員加入。退出者包括方永新、孫利軍、武衛、彭蕾、戴珊、張勇、俞永福、宋潔與朱順炎，多數已不再擔任核心業務一號位，或早已退居幕後，其中彭蕾與戴珊更是阿里創始人。

目前的17位合夥人中，僅剩馬雲、董事長蔡崇信、CEO吳泳銘與CPO蔣芳4位阿里元老，其餘13位皆是一線業務負責人，涵蓋電商、雲計算與AI等核心領域。其中，電商事業群CEO蔣凡是最年輕的1位，年僅39歲。近年來，合夥人組織持續「瘦身」，2022年螞蟻集團管理層就曾整體退出合夥人行列，當年同樣有9人離開，其後幾年，退居二線者陸續退出舞台。

延伸閱讀
人妻遭公公告白「要求抱一下」　她妥協後崩潰求助：越想越噁心
母塞「閒置數月炒花生」！兒不聽妻勸硬吃：這是媽媽的愛　罹猛爆性肝炎住院
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2週內第2起！高雄驚傳槍響　男頭部中彈亡
快訊／大谷翔平再創125年首見紀錄！
快訊／北市文山一分局遭搜索！　偵查隊長被帶走
快訊／逆孫棍棒狂敲頭、水果刀刺胸　嬤倒地慘死
中華隊大逆轉輸球！竟被亞洲盃官方嘲諷　籃協怒發聲
高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人！日本2地都置產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

陸數據局：突破關鍵核心技術　「缺芯少魂」問題逐步解決

陸現役「運力最強」長征火箭發射　首採用多助推尾翼並行總裝方案

「楊柳」帶狂風登陸！多大橋關閉　福建居民嚇：壓迫感太強了

陸屈公病噴藥防疫「蚊子天敵」蜻蜓或遭殃　100％蚊子已出現抗藥性

身價百億！淘寶「首位程序員」前阿里巴巴合夥人宣布退隱

中國外交部約談日本公使 　關切歷史及台灣議題

陸五歲女童凌晨夢遊開門往外走　監視器全都錄！好家在人工湖邊尋回

陸自閉童失蹤蒼山已尋獲身亡　號稱「自然療法」夏令營是無證黑戶

找到遺體也給21萬！　女友懸賞「活人獎80萬」尋登山失蹤男友

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

陸數據局：突破關鍵核心技術　「缺芯少魂」問題逐步解決

陸現役「運力最強」長征火箭發射　首採用多助推尾翼並行總裝方案

「楊柳」帶狂風登陸！多大橋關閉　福建居民嚇：壓迫感太強了

陸屈公病噴藥防疫「蚊子天敵」蜻蜓或遭殃　100％蚊子已出現抗藥性

身價百億！淘寶「首位程序員」前阿里巴巴合夥人宣布退隱

中國外交部約談日本公使 　關切歷史及台灣議題

陸五歲女童凌晨夢遊開門往外走　監視器全都錄！好家在人工湖邊尋回

陸自閉童失蹤蒼山已尋獲身亡　號稱「自然療法」夏令營是無證黑戶

找到遺體也給21萬！　女友懸賞「活人獎80萬」尋登山失蹤男友

中秋限定禮盒新選擇　好丘推翻轉酥、可可布朗有黃金軟餅乾

大立光除息28元　開盤幾乎秒填息

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

家戶購屋比降至1.4%　買氣重回房地合一時期　

鹿希派監視器「抓包雙面人員工」！　暴怒還被嗆：要不是你誰早開扁

Sharp推出「零視覺干擾」除濕機　主打雨天「室內乾衣」還能烘鞋

每遇豪雨就撤離！馬太鞍堰塞湖納入災後重建條例附帶決議

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

峮峮缺席《飢餓》錄影遭網轟！親上火線曝原因　「哭泣求助」反應惹心疼

上手銬搭囚車！金建希「模樣狼狽」接受檢方偵訊　調查干政收賄案

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

大陸熱門新聞

女大生KTV喝爛醉！輔導老師開房性侵

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

全球首隻「機器藏羚羊」曝光

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世…愛夫痛哭

懸賞「活人獎80萬」找登山失蹤男友

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看

港府改買「有疑慮」陸品牌飲用水 公務員私下訂水稱「健康無價」

哈爾濱公安副局長勾結黑道遭開除黨籍 妻子擁知名女企業家身份

睜眼看到巴西搶匪拿槍　陸籍遊客驚魂30分鐘

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

陸半導體設備龍頭企業控美企竊密 求償9999萬人民幣

更多熱門

相關新聞

女友常拿哥嫂做比較　他心累：我拿什麼贏？

女友常拿哥嫂做比較　他心累：我拿什麼贏？

近日一名網友表示，他跟女友交往4年論及婚嫁，而女友總愛拿哥嫂做比較，「我想娶她，願意讓她過好日子，但我不是哥嫂的對照組。如果她總是在比，那我拿什麼贏？」其他人看了直呼，「分手吧，婚前愛計較，婚後一堆事。」

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰

京都溪水暴漲！貴船川床崩塌6人被沖走

京都溪水暴漲！貴船川床崩塌6人被沖走

4星座秋天迎來豐厚收穫

4星座秋天迎來豐厚收穫

媳坐月子點名吃高價蔬菜！婆婆無奈：都我出錢

媳坐月子點名吃高價蔬菜！婆婆無奈：都我出錢

關鍵字：

周刊王蔡景現

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面