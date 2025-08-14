身價百億！淘寶「首位程序員」前阿里巴巴合夥人宣布退隱

▲阿里巴巴集團前合夥人蔡景現。（圖／翻攝自《百度》）

圖文／CTWANT

阿里巴巴集團前合夥人蔡景現近日確定離職，他在阿里內外平台上的狀態已更新為「退隱江湖」。多位接近阿里的人士也證實了這一消息。綽號「多隆」的蔡景現，2000年便加入阿里巴巴，是淘寶創立初期僅有的3位開發工程師之一，被譽為「淘寶第1位程序員」。他主導搭建了淘寶的交易系統與論壇系統，並在2003年至2007年間，獨自承擔了淘寶搜索引擎的全部開發與維護工作。

據陸媒《紅星新聞》報導，在金庸小說《鹿鼎記》裡，多隆是個老粗，頭腦簡單、為人熱情，而且信任別人到匪夷所思的程度。而「多隆」的這種性格也確實符合蔡景現的人設。

阿里前CTO張建峰曾回憶，當年若網站需要修改，只要和多隆說一聲，回到座位刷新頁面時，結果已經出現。他總能以驚人的速度解決各種棘手甚至陌生的問題。

20多年前，馬雲曾將多隆拉入1個秘密計畫，與另外2位工程師在短短1個月內，從零構建出「淘寶」網站，完整涵蓋交易系統與論壇功能。網路上流傳的說法也印證了他的能力，許多早期產品都是由他一人開發維護。當時只要淘寶出現問題，大家第一反應就是「找總管多隆。」

多隆的工作能力堪比一個團隊，但他性格內向，不擅社交，也鮮少在公開場合露面。阿里巴巴首席人才官、前螞蟻金服CEO彭蕾形容他是那種寫程式能進入「入定」狀態的人。前阿里系統軟體事業部研究員林昊更直言：「厲害的人很多，但被稱為『神』的只有多隆。他解決故障的能力無人能及，淘寶的故障解決史上，有無數經典案例來自他之手。」

2014年4月，蔡景現通過阿里巴巴合夥人提名委員會審核，同年9月正式成為集團合夥人。2017年，他更登上胡潤財富榜，身家達26億元人民幣（約合新台幣108億元）。然而，隨著2023年阿里推行「1+6+N」架構改革，多隆退出了合夥人名單。

阿里合夥人制度自2010年7月在內部試行，直到2013年上市前夕，馬雲才首次公開。合夥人選拔條件嚴格，必須在公司工作滿5年，對企業文化高度認同，並對公司發展有重大貢獻，願意為文化與使命的傳承傾盡全力。

最鼎盛時期，合夥人數量達38人，如今已縮減至17人，為2014年上市以來最低。今年6月26日，阿里巴巴在年報中披露，今年再有9名合夥人退出，沒有新成員加入。退出者包括方永新、孫利軍、武衛、彭蕾、戴珊、張勇、俞永福、宋潔與朱順炎，多數已不再擔任核心業務一號位，或早已退居幕後，其中彭蕾與戴珊更是阿里創始人。

目前的17位合夥人中，僅剩馬雲、董事長蔡崇信、CEO吳泳銘與CPO蔣芳4位阿里元老，其餘13位皆是一線業務負責人，涵蓋電商、雲計算與AI等核心領域。其中，電商事業群CEO蔣凡是最年輕的1位，年僅39歲。近年來，合夥人組織持續「瘦身」，2022年螞蟻集團管理層就曾整體退出合夥人行列，當年同樣有9人離開，其後幾年，退居二線者陸續退出舞台。

