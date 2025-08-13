眼鏡品牌JINS拍片「消費同志、唐氏症」道歉了：沒審核就上傳

▲眼鏡品牌JINS未審核街訪內容，上傳帶有歧視性的片段。（圖／翻攝threads）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日系眼鏡品牌JINS日前上傳街訪影片，卻把受訪者嘲諷「很唐」、「很gay」等歧視字眼剪入，還在影片中加入唐氏症患者的片段，引起網友抨擊。對此，JINS Taiwan於13日發出道歉聲明，「我們對所有觀看者，以及唐氏症朋友與同志朋友，表達謝罪，真的非常抱歉。」

JINS台灣團隊向所有觀眾、唐氏症族群及同志朋友誠摯致歉，坦言是因為溝通流程出現疏失，才導致影片內容不妥，造成社會大眾困擾。

▲JINS團隊在影片中加入唐氏症患者。（圖／翻攝threads）



JINS表示，公司一直致力於推動平權、友善與永續的核心價值，積極參與公益與平權相關活動，期望為社會帶來正面影響。然而這次因審核機制未落實，導致影片內容出現問題，強調這並非JINS原本製作影片的初衷。

針對本次事件，JINS已啟動多項改善措施，包括強化內容審核流程，未來所有影片將由委製單位提交品牌方審查，並經內部多重確認後才會上架；同時，團隊也會重新檢討製作流程與加強內部教育，以防止類似情況再次發生。此外，JINS承諾持續傾聽受影響族群及觀眾意見，並檢討改進。

JINS強調，已將相關狀況通報日本總部，並對所有受到影響的人士再次表達歉意。公司也將對失職人員進行懲處，並承諾未來製作內容將更加嚴謹。JINS希望透過這次事件深刻反省，防止不當影片繼續流傳造成二次傷害，並感謝外界的指教，承諾會全力檢討改進，避免同樣失誤重演。

JINS Taiwan道歉聲明如下：

大家好，我們是JINS台灣團隊，針對YouTube官方頻道上不適當影片，先代表JINS致上最深的歉意。

由於溝通流程疏失，將未經公司內部審核過的影片誤上至社群平台，我們對所有觀看者，以及唐氏症朋友與同志朋友，表達謝罪，真的非常抱歉。

JINS一直以來將平權、友善、永續的理念，落實於各項服務中，同時，我們非常重視各種公益與平權議題，也因此每年投入大量資源，舉辦各式公益活動、宣導永續與平權理念，希望能為社會作出貢獻。本次未經審核通過的影片誤上架，影片內容呈現不妥，造成困擾，真的很抱歉，也請大家相信這絕非JINS製作影片的初衷。

針對大家的寶貴意見，我們深刻反省後，內部進行後續改善措施：

• 加強內容審核機制，所有影片在上架前，必須確實由委製單位將每支影片提交品牌方審核確保無遺漏，並由內部多重確認通過後再上架。

• 對製作流程與團隊內部教育進行全面檢討，避免類似情況再次發生。

• 針對已受影響的族群與觀眾，持續傾聽意見並檢討改進。

我們同時已與日本總部同步所有現況，再次對所有觀看者及相關人員表達誠摯的歉意，真的很抱歉，這次事件絕非我方所願所想，期望能給我們一次機會誠心反省改善檢討，未來我們將以更嚴謹的態度製作每一集節目，並對失職人員進行懲處。

再次對於本次影片內容，致上最誠摯的歉意。

我們表達深刻的反省，也期望傷害到此為止，避免讓本次不良示範的影片擴散，造成二次傷害。

非常感謝大家的寶貴意見與指教，我們將全面深刻檢討反省，有失誤必改，絕不再重複同樣的疏漏失誤，若有不足的地方或其他想法，也請直接與我們聯繫