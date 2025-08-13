25歲「營隊大哥哥」性侵30多名男童！泰國冥想營淪性暴力煉獄

▲泰國爆發大規模未成年性侵案。（示意圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國南部北大年府爆出一起性侵案，受害男童超過30人，年齡介於10至15歲，震驚社會。一名25歲男子假冒「靈媒」，以舉辦冥想訓練營為名，誘騙男童並性侵。根據警方調查，許多受害者因害怕遭報復而不敢揭露真相，甚至出現憂鬱和恐懼症狀。

根據khaosod報導，多名受害男童的家屬8月13日聯合報案，並在兒童權益基金會的協助下向北大年府警方提出控訴。一名家長表示，自己2名分別14歲和15歲的姪子在參加冥想營時，遭到嫌犯以「高級冥想訓練」為由，單獨帶離團體性侵。

受害男童事後逃回家，向另一名受害者訴說經歷，家屬才得知事件。根據其中一名受害男童證詞，嫌犯將被害人帶離團體後，進入房間，大約半小時後，嫌犯硬是脫下男童的褲子，並抓住被害人的生殖器開始自慰。

部分男童因害怕被報復或遭人指責為說謊，選擇沉默，導致受害人數越來越多。根據調查，該名男子疑似長期使用相同手法作案，但因缺乏證據，受害者及其家屬遲遲不敢報警。

根據警方初步調查，已掌握相當數量的證據，確認男子涉嫌猥褻及性侵未成年男童，同時還恐嚇受害者不得透露真相。警方指出，目前仍在全面搜集相關證據，並將向法院申請逮捕令，確保嫌疑人無法逃逸。

初步數據顯示，至少有30名男童受害，年齡介於10歲至15歲之間，許多家長是在小孩出現憂鬱、不願上學，甚至還怕陌生人的情況後，才得知此事。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。