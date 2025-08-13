長照保障有一套！雲林縣台西公所辦理長照保險說明會

▲台西公所辦理公教員工及其親屬長期照顧保險說明會宣講。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為協助公所員工長照保障，減輕同仁因疾病、意外或老化導致失能或生活無法自理，進而衍生沉重的經濟和照護負擔，台西鄉公所特別在二樓禮堂舉辦「全國公教員工及其親屬長期照顧保險說明會」，希望可以透過各種管道，協助提供公所員工及其親屬更臻完善的長照保障。

台西鄉公所指出，台灣邁入超高齡社會，據統計國人平均壽命已達80歲，但是不健康餘命時間再度拉長到幾近8年之久，隨之而來的長照議題也跟著日益受到重視，長照期間不僅有大量照護需求，所費不貲的花費，若沒有先做好準備，對自己或家人都是龐大的經濟壓力。

公所為協助員工及早因應，未來可能面臨的問題，「全國公教員工及其親屬長期照顧保險說明會」會中指出，長照保障除了提供經濟上的協助，也包含居家照護、輔具補助等，全方位協助提升被照護者的生活品質，此外也提醒，長輩隨著年齡增長，不僅是滿足基本需求及日常協助，更需要心理支持與情感陪伴，讓照護更有溫度，讓長輩的每一天都能過得更有意義。

台西鄉公所政風室也透過本次說明會，向與會的員工進行「反賄選、反詐騙、廉政倫理規範、透明晶質獎與公益揭弊者保護法」五大重點宣導，政風室主任陳大中表示，公民投票法針對賄選、妨害投票等都是有刑事責任，大家千萬不要以身試法。

此外，已有部分詐騙手法利用全民普發現金一萬元訊息，試圖提供連結讓民眾填寫資料，詐取個資，請大家務必小心，另「公益揭弊者保護法」已於7月22日正式上路，揭弊者依法可獲保密、職場保障與人身安全保護，更詳細資訊可以前往台西鄉公所或法務部廉政署網站「揭弊者保護網頁專區」參閱。

▲政風室主任宣導反詐騙。（圖／記者游瓊華翻攝）