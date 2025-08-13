　
被關過才懂！？網分享3「監獄美食」　大賣場食材這樣吃才夠味

▲▼ 。（圖／翻攝IG@diamond790714、lovekcb_0524）

▲被關過才懂！網分享3「監獄美食」，大賣場食材這樣吃才夠味 。（圖／翻攝IG@diamond790714、lovekcb_0524）

記者王威智／綜合報導

美食你可能吃過不少，但人生經歷你可能無法每個都體驗到！有網友上分享「被關過才懂吃的監獄美食」，旁人試吃驚呼「神級口味」！

監獄食物看似單調，沒想到裡頭藏著不少「暗黑料理」秘密。近期IG上流傳一波「被關過才懂的監獄美食」分享，幾款簡單食材的組合，竟然被網友公認是「神級口味」，讓不少人直呼：「沒被關過真不知道！」

第一絕：維力炸醬麵＋花生醬＋五星上醬
用維力炸醬麵當底，加入花生醬拌勻，最後淋上特製的五星上醬，攪拌均勻後，香氣四溢，口感濃郁。網友笑說，這滋味「值得再進去一次」，聽起來是不是很神奇。

第二絕：大乾麵＋奶粉
大乾麵拌上特調醬汁，再撒上少量監獄唯一在賣，被稱作「監所牌」OAK奶粉調味，層次豐富。提醒大家，奶粉別加太多，免得口感變淡。這種吃法在監獄裡超流行，既簡單又滿足。

第三絕：黑豬皮魚筍鬆粥
另外，也有網友在留言處分享，就是之前YTR超哥分享過的「蹦粥」，也有人將名字取做「黑豬皮魚筍鬆粥」，是將泡麵壓碎泡軟後，倒入清粥，加入鯖魚湯汁、皮蛋、肉鬆和筍絲，攪拌均勻後，香氣撲鼻。網友說這碗粥鹹香有層次，是監獄裡的療癒美食。

