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台中男送醉女回家「緊貼摸全身」被抓包　下場曝光

▲桃園市陳姓男子今年2月間闖入桃園市蘆竹區某出租套房，見女子熟睡不之抗拒竟乘機撫摸大腿內側，還趁機指侵得逞，女子驚醒後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲示意圖。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名26歲男子小黎（化名）因酒後在朋友小美（化名）家中趁其熟睡，進行多次猥褻行為。對此，台中地院依《刑法》第225條第2項乘機猥褻罪判處有期徒刑7個月，全案可上訴。

判決書指出，案發時間為2023年3月11日凌晨，小黎與小美相約至台中市沙鹿區某酒吧飲酒。當日早晨，小黎駕車送小美回其租屋處休息。上午10時許，當小美因酒後疲累熟睡時，小黎趁機對其進行不當行為。

小黎先躺到小美身旁，徒手伸入其衣服內，撫摸腹部、胸部、臀部、大腿、臉部及外陰部。小美在被碰觸外陰部時驚醒，並以翻身面向小黎的方式試圖閃躲。然而，小黎隨即親吻其臉部及嘴唇，之後前往浴室如廁。

如廁後，小黎再度回到小美身旁，從後方環抱她，隔著褲子撫摸臀部及大腿，接著伸手進入其鬆緊褲及內褲，撫摸外陰部。當小黎試圖拉扯小美的褲頭時，小美以抓住褲頭並翻身的方式表明自己已清醒，小黎才停止行為。

事後，小美因不甘受辱選擇報警處理。案件經台中市政府警察局第四分局偵辦，並由檢察官提起公訴。小黎在警方偵訊及法院審理過程中均坦承犯行，並表示悔意。

法官表示，小黎的行為基於單一犯意，在密接時間內多次侵害小美的性自主權，依法律評價屬接續犯，合併為一罪論處。小黎的行為對小美造成心理創傷，影響其身心健康。然而，考量小黎犯後坦承犯罪，未與小美達成調解，也未獲得原諒，法院依其智識程度、家庭經濟狀況及無前科等因素，判7個月有期徒刑。

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