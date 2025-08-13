擺脫下班累癱的魔咒！4 Tips養成「晨間運動」還附帶4大好處整個賺翻

▲下班只想追劇，還想擁有自己的me time？想維持運動習慣，不如試著養出固定的早起時間！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

身為朝九晚五的上班族，下班後只想癱在沙發上追劇，把運動這件事一拖再拖，該為了騰出夜晚的社交或療癒時間，考慮轉變成「早起運動派」嗎？根據英國《Women's Health》報導，專業教練Michelle Griffith-Robinson深入解析早晨運動的優點，並提供實用的4個小技巧，幫助大家找到最適合自己的運動節奏。

早晨運動的好處——降血壓、改善睡眠、提升好心情

雖然專家強調，「最好的運動，永遠是你能持續下去的運動」，但如果真的能早起運動，確實會帶來一些意想不到的好處！

有助降血壓：一項研究發現，對於血壓偏高的人來說，早上運動30分鐘，再加上白天頻繁起身活動，能有效讓血壓在長達八小時內保持較低。

改善睡眠品質：早上運動能幫助身體更早啟動睡眠「覺醒週期」，並在傍晚時提前釋放褪黑激素，有助於更快入睡。相反地，睡前運動會使心率和體溫升高，反而不利於睡眠。

降低壓力：早上運動能調節體內較高的皮質醇水平，讓你一整天感覺壓力較小。

維持好心情：運動時產生的腦內啡，能讓你一整天都保持愉悅的好心情。

成為「早晨運動派」的4個小技巧

如果看完這些好處，你也被打動了，Michelle Griffith-Robinson提供以下4個實用建議，讓早起運動變得更容易：

前一晚先準備：睡前將運動服、運動鞋等裝備準備好，隔天早上起床後就能立刻換上，省去準備時間。

找人督促：與朋友約定好運動時間，即使不一起運動，也能互相提醒、增加自律性。

給自己獎勵：運動後給自己買杯咖啡，或犒賞自己一個一直想買的小禮物，能增強動力。

找到喜歡的運動：找出自己真正喜歡且期待的運動，這樣早起就不會感到那麼掙扎了。

最後，專家也提醒，最重要的是「務實」！選擇一個對你來說最可行的時間，如果早起運動讓你整天都感到手忙腳亂、或是讓你感到痛苦，那麼它就不是一個好的選擇。傾聽身體的聲音，並在可行的範圍內為自己量身定做運動計畫，才能真正享受運動帶來的益處！