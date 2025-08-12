信了ChatGPT「嚴重幻覺」急送醫院！　他照做1事慘中毒

▲男子聽信ChatGPT生成的錯誤飲食建議，導致中毒並且出現嚴重幻覺。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一名60歲男子聽信ChatGPT建議，使用「溴化鈉」取代食鹽調味，3個月後不幸「溴中毒」，並且伴隨嚴重的精神症狀，最終緊急送醫救治。

紐約郵報報導，男子獲知食鹽（氯化鈉）對健康的不良影響後，詢問ChatGPT有哪些東西可以替代，未料AI竟建議使用「溴化鈉」。儘管外觀相似，但溴化鈉主要用於工業與清潔用途，有時也會用於醫學用途。

男子大學時期曾經念過營養學，突發奇想進行一場實驗，也就是完全停用食鹽，改用網購的溴化鈉調味。3個月後，他因為擔心鄰居毒害自己，而被送進醫院。

▲根據調查，不少人會向AI諮詢健康問題。（圖／達志影像／美聯社）



男子向醫生透露，他遵守多種不同的飲食限制，只喝自己透過蒸餾手法取得的水，因此儘管抱怨口渴，卻懷疑醫院提供的水有問題。

儘管男子先前沒有精神病史，但在入院24小時後，卻變得更加偏執，開始產生幻覺與幻聽，甚至一度試圖逃跑，在接受適當治療後，強制送進精神科住院。

醫療團隊指出，男子罹患「溴中毒」，在病情好轉後，又通報了其他症狀，包括痘痘、疲勞、失眠、運動失調（ataxia）、嚴重口渴等典型症狀。

研究團隊上周在《內科醫學年鑑：臨床病例》（Annals of Internal Medicine Clinical Cases）發表這起病例研究，並警告「ChatGPT和其他AI系統可能生成不準確的科學資訊，缺乏批判性討論的能力，最終助長了錯誤資訊的傳播。」

儘管OpenAI在使用條款中說明，這款AI「不適用於診斷或治療任何健康狀況」，但根據今年一項調查，超過35%美國人已經在使用AI了解或管理健康狀況，63%民眾認為AI提供的健康資訊可信。