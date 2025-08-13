美媒稱「漢光演習像演戲」　國台辦：賴清德是台灣安全利益背叛者

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

美國知名外交期刊《外交家》專文指出，我國軍日前舉行「漢光演習」不過是在「演戲」，台灣民間社會還沒做好「戰爭」準備。針對台灣方面「漢光演習」，以及外界並不看好兩岸不穩定整體局勢，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今(13)日回應，首先強調兩岸要和平交流的一貫基調。接著，她痛批賴清德是「戰爭販賣者」，為一黨私利當美國軍火商「提款機」，才是對台灣民眾安全與利益的背叛和威脅。

大陸國台辦今13日舉行例行記者會，有媒體提問，「近日，賴清德宣佈台灣2026年度防務預算提升至GDP的3%以上，折合逾8000億元新台幣，主要用於對美軍購。而美國《外交家》雜誌近日刊文指出，『漢光演習』不過是在『演戲』，台灣社會與民間在心理與制度層面都未做好戰爭準備。對此有何評論？」

國台辦發言人朱鳳蓮首先強調兩岸一貫立場，「要和平、要發展、要交流、要合作是台灣的主流民意。」

接著，朱鳳蓮表示，賴清德當局為一黨私利，罔顧島內民意，甘當美國軍火商的「提款機」，不斷增加軍事預算，大搞「全民皆兵」，把台灣民眾綁上「台獨」戰車，妄圖「以武謀獨」，是對台灣民眾安全與利益的背叛和威脅。

朱鳳蓮強調，「（賴清德）其『戰爭販賣者』的惡劣行徑必遭台灣民眾和國際社會反對，「倚外謀獨」、「以武謀獨」終將自取滅亡。

▲ 總統賴清德日前視導漢光演習，實地了解演訓情形並慰勉國軍辛勞 。（圖／翻攝 總統府官網）

另，有媒體提問，「美國智庫『保衛民主基金會』日前在台灣舉行一場『能源兵推』，稱解放軍可能阻止天然氣船靠近台灣，借此斷絕台灣的能源供應。對此發言人有何評論？」

朱鳳蓮指出，民進黨當局打著「兵推」等幌子，拉攏外部勢力大肆渲染台海戰爭氛圍，炒作戰爭焦慮，為謀「獨」挑釁造勢壯膽。

最後，朱鳳蓮再次正告民進黨當局，無論搞多少小動作，都改變不了「台獨」必然失敗的下場，都阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。