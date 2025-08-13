　
大陸 大陸焦點 特派現場

中華隊世運奪6獎牌　國台辦：向「中國台北代表團」表示祝賀

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.08.13）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

第12屆世界運動會7日在成都開幕，中華隊迄今獲得1金1銀4銅成績。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在今（13）日的記者會上表示祝賀，不過她以「中國台北代表團」指稱中華隊，並說他們感受到「家的主場」氛圍。

朱鳳蓮於今日的例行記者會上表示，「中國台北代表團」190人參加本屆世運會，其中120名運動員參加拔河、地拋球、荷球、壘球、輪滑、皮劃艇、武術等14個大項的比賽，「中國台北奧委會、台灣體育總會分別率觀摩團參加開幕式並觀摩部分比賽」。

她接著說，多名台胞參與了世運會火炬傳遞、志願者宣傳大使和志願服務工作；世運會組委會面向台胞售票，為台胞觀賽、為兩岸運動員加油喝彩提供便利。

朱鳳蓮提到，世運會開賽以來，無論場上還是場下，「中國台北代表團」的運動員都受到大陸民眾的熱情支持和鼓勵，感受到「家的主場」氛圍；截至8月12日，「中國台北代表團獲得1枚金牌、1枚銀牌、4枚銅牌的好成績，我們向中國台北代表團表示祝賀」。

國台辦曾於上（7）月中旬表示，「奧運模式（台灣稱奧會模式）是國際體育組織和兩岸體育界共同遵循的原則，在大陸舉辦的國際體育賽事都已經並將繼續執行。奧運模式不涉及新聞報導、新聞媒體等其他領域或者賽事之外的區域」。

▲▼成都世運會開幕，黃渼茜、孫家閎掌旗。（圖／中華奧會提供）

▲成都世運會開幕，黃渼茜、孫家閎掌旗。（圖／中華奧會提供）

另一方面，今年是福建沿海地區向金門供水工程正式通水7周年，朱鳳蓮介紹，截至2025年8月4日，福建沿海地區累計向金門供水超過4300萬噸，佔金門自來水廠日常供水總量的81.9％，水質合格率100％；目前，福建沿海地區向金門日均供水量約2.1萬噸。

朱鳳蓮說，當前，福建沿海地區與金門通電、通氣、通橋等前期技術準備也已基本完成，「我們和金門鄉親一樣，熱切期盼願景早日變成現實」。

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

