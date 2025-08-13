　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

反駁梁文傑「抗戰毫無貢獻」說　國台辦：共產黨是「中流砥柱」

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.08.13）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利80週年，陸委會副主委梁文傑近日說「中共對日戰爭毫無貢獻」，大陸國台辦反駁稱，「中國共產黨高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅持全面抗戰路線，制定正確戰略策略，開闢廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中流砥柱」。

國史館日前舉行紀念「中日戰爭結束與終戰接收」80週年系列講座，取代「抗戰勝利」表述。陸委會副主委梁文傑則說，中共對日戰爭毫無貢獻，所以需要花費很大的力氣來證明有貢獻；貢獻度本來就是在中華民國政府這邊，中華民國政府做應該做的紀念活動就好了。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日於例行記者會上表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。她說，「抗戰勝利是包括台灣同胞在內的全體中華兒女勠力同心、以弱勝強的雄渾史詩，顯示了中國人民和中華兒女堅不可摧的磅礴力量」。

朱鳳蓮聲稱，「在民族危亡關頭，中國共產黨高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅持全面抗戰路線，制定正確戰略策略，開闢廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中流砥柱」。

朱鳳蓮表示，「台灣有關方面以所謂『中日戰爭結束與終戰接收』取代『抗戰勝利』，刻意淡化日本軍國主義侵略的殘暴，抹煞抗戰的正義性，無視抗戰勝利偉大成果，歪曲事實、篡改歷史、顛倒黑白，既是對歷史的無知，更是對全民族奮斗犧牲的褻瀆」。

朱鳳蓮稱，「他們（指台灣方面）所謂的紀念活動是諂媚侵略者、篡改歷史事實的拙劣表演。希望廣大台灣同胞擦亮眼睛、明辨是非，同我們一道銘記抗戰歷史，堅守民族大義，堅定捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

川普稱台積電再投資3千億　國台辦：掏空台灣最大幫兇是民進黨

反駁梁文傑「抗戰毫無貢獻」說　國台辦：共產黨是「中流砥柱」

中華隊世運奪6獎牌　國台辦：向「中國台北代表團」表示祝賀

美對台疊加關稅＋「疑賴論」　陸國台辦：輸誠沒好處、跪美沒出路

內蒙4屁孩「撿長椅」騎電單車變「四人座」　體重最重坐中間平衡

陸配村長「不放棄國籍」被解職　國台辦：欺凌歧視製造綠色恐怖

闡釋「習近平經濟思想」　林毅夫：回答了馬克思主義經典未解問題

中國恒大8月25日股票下市　四年內營運持續惡化未能翻身

陸公園荷花池撈出100多發步槍子彈　大型磁鐵找手機意外發現

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

川普稱台積電再投資3千億　國台辦：掏空台灣最大幫兇是民進黨

反駁梁文傑「抗戰毫無貢獻」說　國台辦：共產黨是「中流砥柱」

中華隊世運奪6獎牌　國台辦：向「中國台北代表團」表示祝賀

美對台疊加關稅＋「疑賴論」　陸國台辦：輸誠沒好處、跪美沒出路

內蒙4屁孩「撿長椅」騎電單車變「四人座」　體重最重坐中間平衡

陸配村長「不放棄國籍」被解職　國台辦：欺凌歧視製造綠色恐怖

闡釋「習近平經濟思想」　林毅夫：回答了馬克思主義經典未解問題

中國恒大8月25日股票下市　四年內營運持續惡化未能翻身

陸公園荷花池撈出100多發步槍子彈　大型磁鐵找手機意外發現

俄軍破烏克蘭防線！11萬大軍集結　美俄峰會前推進「戰況混亂」

Perplexity開價345億美元　提案收購Google Chrome

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

台股戰史高未果！漲248點大收斂至13點　法人曝逼近高檔套牢區

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

大陸熱門新聞

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

拒絕搭訕！19歲女大生遭砍死

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

女子為避雨進彩券行竟「刮中416萬元」

黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

陸夏令營號稱「自然療癒法」　害慘8歲童走失原始森林

陸公園荷花池撈出100多發步槍子彈 大型磁鐵找手機意外發現

內蒙4屁孩「撿長椅」騎電單車變「四人座」 體重最重坐中間平衡

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

闡釋「習近平經濟思想」 林毅夫：回答了馬克思主義經典未解問題

陸配村長「不放棄國籍」被解職　國台辦回應

港13歲少年猥褻7歲女童　警火速拘捕

更多熱門

相關新聞

中華隊世運奪6獎牌　國台辦：向「中國台北代表團」表示祝賀

中華隊世運奪6獎牌　國台辦：向「中國台北代表團」表示祝賀

第12屆世界運動會7日在成都開幕，中華隊迄今獲得1金1銀4銅成績。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在今（13）日的記者會上表示祝賀，不過她以「中國台北代表團」指稱中華隊，並說他們感受到「家的主場」氛圍。

美對台疊加關稅＋「疑賴論」　陸國台辦：跪美沒有出路

美對台疊加關稅＋「疑賴論」　陸國台辦：跪美沒有出路

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人

陸配村長被解職　陸委會：沒真的申請放棄中國籍

陸配村長被解職　陸委會：沒真的申請放棄中國籍

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

關鍵字：

抗戰梁文傑國台辦陸委會

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面