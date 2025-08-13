反駁梁文傑「抗戰毫無貢獻」說　國台辦：共產黨是「中流砥柱」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利80週年，陸委會副主委梁文傑近日說「中共對日戰爭毫無貢獻」，大陸國台辦反駁稱，「中國共產黨高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅持全面抗戰路線，制定正確戰略策略，開闢廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中流砥柱」。

國史館日前舉行紀念「中日戰爭結束與終戰接收」80週年系列講座，取代「抗戰勝利」表述。陸委會副主委梁文傑則說，中共對日戰爭毫無貢獻，所以需要花費很大的力氣來證明有貢獻；貢獻度本來就是在中華民國政府這邊，中華民國政府做應該做的紀念活動就好了。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日於例行記者會上表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。她說，「抗戰勝利是包括台灣同胞在內的全體中華兒女勠力同心、以弱勝強的雄渾史詩，顯示了中國人民和中華兒女堅不可摧的磅礴力量」。

朱鳳蓮聲稱，「在民族危亡關頭，中國共產黨高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅持全面抗戰路線，制定正確戰略策略，開闢廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中流砥柱」。

朱鳳蓮表示，「台灣有關方面以所謂『中日戰爭結束與終戰接收』取代『抗戰勝利』，刻意淡化日本軍國主義侵略的殘暴，抹煞抗戰的正義性，無視抗戰勝利偉大成果，歪曲事實、篡改歷史、顛倒黑白，既是對歷史的無知，更是對全民族奮斗犧牲的褻瀆」。

朱鳳蓮稱，「他們（指台灣方面）所謂的紀念活動是諂媚侵略者、篡改歷史事實的拙劣表演。希望廣大台灣同胞擦亮眼睛、明辨是非，同我們一道銘記抗戰歷史，堅守民族大義，堅定捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果」。