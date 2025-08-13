中國恒大8月25日股票下市　四年內營運持續惡化未能翻身

▲中國恒大。（圖／路透社）

文／香港01

中國恒大（3333）昨（12）日公佈，8日收到香港聯交所發出的信函，基於公司未能滿足聯交所施加的復牌指引中任何要求，而股份一直暫停買賣，未能於7月28日前復牌，聯交所上市委員會已決定取消公司的上市地位。恒大表示，下周五是股份最後上市日期，並於8月25日上午9時起取消上市地位。

2016年12月，大陸中央經濟工作會議提出「房住不炒」，逐步限制房地產投機行為，受政策限制，大量中國房地產企業陷入流動性危機乃至於倒閉。

▲恒大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

自2021年6月起，恒大集團經營狀況不斷惡化，現金周轉出現問題，廠商付款拖延、股價下跌、債務違約等現象頻頻爆發，造成股債跌跌不休，並傳出各種破產、倒閉流言。同年9月8日，恒大停止兌付所有理財產品孳息與利潤消息傳出後在投資人間引爆恐慌，恒大欠供應商、債權人和投資者總計1.9665兆元（人民幣．下同）。

至於恒大創辦人許家印自2021年8月17日不再擔任恒大地產董事長，10月動用部分個人財富給恒大集團還債，同年11月出售藝術品、書法作品以及兩處高檔住宅等奢侈品資產合計70億元注入恒大集團。

2023年5月12日，恒大發布公告，稱收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發出的執行通知書，許家印是該執行通知的被執行人，被執行事項涉及金額合計60.61億元。

▲恒大集團。（圖／達志影像／美聯社）

同年9月28日，中國恒大在港交所公告，公司接到有關部門通知，許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。除了許家印，在相近時間段內被帶走的恒大核心成員，還包括許家印二兒子許騰鶴（Peter Xu），他曾主導恒大財富的工作；恒大前CFO潘大榮，主要負責恒大系資金運作；恒大地產集團、恒大物業集團前董事長甑立濤。

2024年1月29日，香港高等法院對中國恒大集團下達清盤令。同年3月18日，中國證監會向恒大地產下發行政處罰及市場禁入事先告知書；湖北省咸寧市中級人民法院對許家印下發限制高消費令。5月31日，證監會對恒大地產債券欺詐發行及信息披露違法案作出行政處罰決定，對許家印給予警告，並處以4700萬元的罰款，同時採取終身證券市場禁入措施。

同年9月，《路透》引述知情人士報道，許家印被轉移至深圳的一個特殊拘留所。消息稱，許家印被捕後，一直在北京受到監視居住。另一位消息人士稱，幾個月前，他被移至深圳，以便與公司一些高管距離更近。許家印在拘留所內可以給外界寫信，包括給恒大地產員工寫信，還可以簽署交予他的一些公司文件。

【本文獲《香港01》授權轉載。】