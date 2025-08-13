　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國恒大8月25日股票下市　四年內營運持續惡化未能翻身

▲▼中國恒大,中國恆大。（圖／路透社）

▲中國恒大。（圖／路透社）

文／香港01

中國恒大（3333）昨（12）日公佈，8日收到香港聯交所發出的信函，基於公司未能滿足聯交所施加的復牌指引中任何要求，而股份一直暫停買賣，未能於7月28日前復牌，聯交所上市委員會已決定取消公司的上市地位。恒大表示，下周五是股份最後上市日期，並於8月25日上午9時起取消上市地位。

2016年12月，大陸中央經濟工作會議提出「房住不炒」，逐步限制房地產投機行為，受政策限制，大量中國房地產企業陷入流動性危機乃至於倒閉。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恒大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

自2021年6月起，恒大集團經營狀況不斷惡化，現金周轉出現問題，廠商付款拖延、股價下跌、債務違約等現象頻頻爆發，造成股債跌跌不休，並傳出各種破產、倒閉流言。同年9月8日，恒大停止兌付所有理財產品孳息與利潤消息傳出後在投資人間引爆恐慌，恒大欠供應商、債權人和投資者總計1.9665兆元（人民幣．下同）。

至於恒大創辦人許家印自2021年8月17日不再擔任恒大地產董事長，10月動用部分個人財富給恒大集團還債，同年11月出售藝術品、書法作品以及兩處高檔住宅等奢侈品資產合計70億元注入恒大集團。

2023年5月12日，恒大發布公告，稱收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發出的執行通知書，許家印是該執行通知的被執行人，被執行事項涉及金額合計60.61億元。

▲▼恆大。（圖／達志影像／美聯社）

▲恒大集團。（圖／達志影像／美聯社）

同年9月28日，中國恒大在港交所公告，公司接到有關部門通知，許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。除了許家印，在相近時間段內被帶走的恒大核心成員，還包括許家印二兒子許騰鶴（Peter Xu），他曾主導恒大財富的工作；恒大前CFO潘大榮，主要負責恒大系資金運作；恒大地產集團、恒大物業集團前董事長甑立濤。

2024年1月29日，香港高等法院對中國恒大集團下達清盤令。同年3月18日，中國證監會向恒大地產下發行政處罰及市場禁入事先告知書；湖北省咸寧市中級人民法院對許家印下發限制高消費令。5月31日，證監會對恒大地產債券欺詐發行及信息披露違法案作出行政處罰決定，對許家印給予警告，並處以4700萬元的罰款，同時採取終身證券市場禁入措施。

同年9月，《路透》引述知情人士報道，許家印被轉移至深圳的一個特殊拘留所。消息稱，許家印被捕後，一直在北京受到監視居住。另一位消息人士稱，幾個月前，他被移至深圳，以便與公司一些高管距離更近。許家印在拘留所內可以給外界寫信，包括給恒大地產員工寫信，還可以簽署交予他的一些公司文件。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課
楊柳「風力最猛眼牆」掃過綠島！　吹出17級強陣風
快訊／建臺高中烏龍27人報錯科　分發結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

川普稱台積電再投資3千億　國台辦：掏空台灣最大幫兇是民進黨

反駁梁文傑「抗戰毫無貢獻」說　國台辦：共產黨是「中流砥柱」

中華隊世運奪6獎牌　國台辦：向「中國台北代表團」表示祝賀

美對台疊加關稅＋「疑賴論」　陸國台辦：輸誠沒好處、跪美沒出路

內蒙4屁孩「撿長椅」騎電單車變「四人座」　體重最重坐中間平衡

陸配村長「不放棄國籍」被解職　國台辦：欺凌歧視製造綠色恐怖

闡釋「習近平經濟思想」　林毅夫：回答了馬克思主義經典未解問題

中國恒大8月25日股票下市　四年內營運持續惡化未能翻身

陸公園荷花池撈出100多發步槍子彈　大型磁鐵找手機意外發現

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

川普稱台積電再投資3千億　國台辦：掏空台灣最大幫兇是民進黨

反駁梁文傑「抗戰毫無貢獻」說　國台辦：共產黨是「中流砥柱」

中華隊世運奪6獎牌　國台辦：向「中國台北代表團」表示祝賀

美對台疊加關稅＋「疑賴論」　陸國台辦：輸誠沒好處、跪美沒出路

內蒙4屁孩「撿長椅」騎電單車變「四人座」　體重最重坐中間平衡

陸配村長「不放棄國籍」被解職　國台辦：欺凌歧視製造綠色恐怖

闡釋「習近平經濟思想」　林毅夫：回答了馬克思主義經典未解問題

中國恒大8月25日股票下市　四年內營運持續惡化未能翻身

陸公園荷花池撈出100多發步槍子彈　大型磁鐵找手機意外發現

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣　全平躺設計直飛馬爾地夫

嘉義縣防汛工程提升 　六腳、東石聚落抽水站改善計畫

結婚10年性事變少！　林舒語「看到老公就想吐」抗議：整天開黃腔

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

大陸熱門新聞

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

拒絕搭訕！19歲女大生遭砍死

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

女子為避雨進彩券行竟「刮中416萬元」

黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

陸夏令營號稱「自然療癒法」　害慘8歲童走失原始森林

陸公園荷花池撈出100多發步槍子彈 大型磁鐵找手機意外發現

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

內蒙4屁孩「撿長椅」騎電單車變「四人座」 體重最重坐中間平衡

闡釋「習近平經濟思想」 林毅夫：回答了馬克思主義經典未解問題

港13歲少年猥褻7歲女童　警火速拘捕

陸配村長「不放棄國籍」被解職　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

美財長：2至3個月內與中方會面

美財長：2至3個月內與中方會面

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，美國貿易官員計畫在未來2至3個月內與中國官員會面，討論雙邊經濟關係的走向。他強調，若要考慮降低對中加徵的關稅，必須先看到打擊芬太尼（fentanyl）流入的問題，在數月甚至一年內取得具體進展。

輝達售中晶片分潤　白宮：可能擴及更多公司

輝達售中晶片分潤　白宮：可能擴及更多公司

即／中國恒大將掰了！確定除牌下市

即／中國恒大將掰了！確定除牌下市

不甩川普！西班牙「拒買F-35又親中」

不甩川普！西班牙「拒買F-35又親中」

北京敦促中企　勿用輝達H20晶片

北京敦促中企　勿用輝達H20晶片

關鍵字：

恒大破產退市許家印中國恆大港股下市

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

徐佳瑩爆7年婚變！比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面