輝達、超微售中晶片分潤15％　白宮：可能擴及更多公司

▲輝達同意將其對中國銷售特定晶片的收益15%交給美國政府，作為換取出口中國許可的條件。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國晶片大廠輝達（Nvidia）與超微（AMD）同意，將其對中國銷售特定晶片的收益15%交給美國政府，作為換取出口中國許可的條件。白宮透露，這項模式未來可能擴展至更多企業，目前商務部仍在釐清合法性與具體執行方式。

根據CNBC報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）12日在記者會上表示，這項安排目前僅涉及輝達與超微兩家公司，「未來或許會擴及其他公司」。她強調，這是川普（Donald Trump）及其貿易團隊提出的創新構想，目的是為美國民眾與納稅人爭取更好的協議。

英國《金融時報》先前報導，協議內容涵蓋輝達專為中國市場設計的H20人工智慧晶片，以及超微的MI308晶片。美國官員指出，川普政府尚未決定這筆收益分成的用途。

川普11日證實，他已與輝達達成協議，美國政府將核發中國市場專用的H20晶片出口許可，條件是輝達須繳交15%銷售收入；超微同樣在取得對中銷售許可後，需按比例繳交收益。

川普在接受媒體訪問時說，「我說，如果我要批准，就希望你們替國家付出一些代價，因為我是在給你們放行。」

輝達在聲明中回應，將遵守美國政府規定，以參與全球市場。不過，關注貿易的律師與專家提醒，現行法律對政府收取出口許可費用有嚴格限制，可能讓協議的執行變得複雜。

輝達總部位於加州，生產部分全球最先進的半導體，但由於華府擔憂中國可能利用尖端晶片提升軍事或國安能力，輝達無法將最高規格的H100與H200晶片出口至中國。為因應限制，輝達推出降規版H20晶片，刻意降低運算性能以符合美國出口規範。

輝達曾預估，H20單季銷售額有望突破80億美元（約台幣2600億元），但今年4月川普政府收緊出口規定，要求銷售須取得許可，導致計畫一度受阻。直到輝達執行長黃仁勳7月造訪白宮後，川普才鬆口同意核發許可。

同時，《彭博》報導，中國政府近日已要求本地企業避免在涉及國安或政府項目的工作中使用輝達H20晶片。