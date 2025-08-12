彭博社：北京敦促中國企業　勿用「輝達H20晶片」

▲輝達在中國銷售的H20晶片，近期成為美中競爭核心議題。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》12日報導，中國政府呼籲當地企業，避免使用輝達（Nvidia）的H20晶片，尤其不得用於政府相關用途。內文指出，這使得輝達試圖彌補在中國損失的數十億美元收入，以及川普政府將這些銷售轉為政府財源的努力，都變得更加複雜。

知情人士向《彭博社》透露，過去幾周，中國當局向一系列企業發出通知，阻止他們使用這種不太先進的半導體。在指導方針中，北京對於國營企業或私人公司，在任何與政府或國安相關的工作中使用輝達H20晶片，採取了特別強硬的反對立場。

北京曾對H20人工智慧晶片的潛在安全風險表達擔憂，在這次寫給企業的一些信件裡，也包括了一系列問題，例如為什麼要購買輝達H20晶片而非國產產品，是否在輝達硬體發現任何安全問題等。

針對安全疑慮，輝達表示其產品沒有允許遠端訪問或遠端控制的「後門」。在另一份聲明中，輝達指出「H20並非軍用產品，也不是設計來用於政府基礎設施」，中國擁有充足的國產晶片供應，「政府運作不會、也從未依賴美國晶片。」

《路透社》報導，美國總統川普11日暗示，他可能允許輝達在中國販售下一代先進GPU的降階版產品。不過，兩國正在爭取科技霸權地位，華府內部仍擔心北京利用美國的AI能力增強軍事實力。批評人士也指出，此舉宛如「敞開大門」，讓中國有機會從美國獲取更先進的運算能力。